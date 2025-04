Sekret smukłości

Zgodnie z wynikami badań, przeciętna Europejka tyje minimum 7 kg pomiędzy 20 a 50 rokiem życia. Odchudzanie jest trudnym i długotrwałym zadaniem. Średnio 95 na 100 osób próbujących odchudzania rezygnuje z kuracji bez względu na to, której metody próbują.

Reklama

Im jesteśmy starsi, tym znacznie trudniej nam się odchudzić, ponieważ ignorujemy podstawowe zasady ludzkiej fizjologii. Co to oznacza? Kiedy stosujemy ścisłą dietę, tzn. drastycznie zmniejszamy spożycie pokarmu przez okres dłuższy niż 3 dni z rzędu, nasz organizm odbiera to jako sygnał głodu i automatycznie spowalnia nasz metabolizm, aby ochronić i zmagazynować tak dużo tłuszczu, jak to tylko możliwe. W rezultacie proces i stopień odchudzania staje się jeszcze bardziej utrudniony. Gdy rezygnujemy ze stosowania diety, nasz metabolizm już tak zwolnił, że nawet jeśli spożywamy połowę tej ilości pożywienia co przed rozpoczęciem diety, znowu zaczynamy tyć. Jest to proces zwany „efektem jo-jo”. Mówiąc krótko: większość diet odchudzających zbudowana jest na „mechanizmie efektu niepowodzenia”, co przynosi zniechęcająco niski wskaźnik powodzenia.

A zatem jakie jest rozwiązanie?

Przede wszystkim nie można się głodzić ze względu na nieuchronne pojawienie się efektu jo-jo. Ciągłe odczucie głodu i odmawianie sobie zaspokojenia go przynosi także poczucie przygnębienia i frustracji. Należy też zmienić jakość diety: wymieniając w niej składniki wysokoenergetyczne, na takie, które dostarczają mało kalorii, ale objętościowo są obfite. Bardzo istotne jest duże spożycie płynów – przede wszystkim niegazowanej wody (2-3 l/dzień). Dzisiejsza nauka daje nam również inne skuteczne oręże w walce z nadwagą – preparaty wspomagające odchudzanie, a wśród nich NOWY NA RYNKU PREPARAT – ELANCE.

Preparat zbudowano z 6 aktywnych składników, z których podstawę stanowi błonnik z kaktusa Opuntia fikus India, zwany potocznie Nopalem.

Błonnik z kaktusa Nopal:

Zmniejsza apetyt – błonnik z kaktusa ma wyjątkową zdolność do wiązania wody. Pęczniejąc w żołądku wypełnia go - dając poczucie sytości na długi czas, ograniczając też chęć podjadania pomiędzy posiłkami.

Ogranicza przyswajanie tłuszczów: wiąże tłuszcze z pożywienia, ograniczając ich dostępność dla organizmu.

Przyspiesza spalanie węglowodanów (glukozy): pobudza przechodzenie glukozy z krwi do tkanek, gdzie powstaje z niej energia.

Redukuje powstawanie cellulitu : ma zdolność do opróżniania płynów z tkanek – zwłaszcza ze skóry.

Oczyszcza organizm z toksyn i złogów: wiąże szkodliwe produkty przemiany materii i metale ciężkie.

Normalizuje procesy wypróżniania.

Ekstrakt z zielonej herbaty:

Nasila termogenezę - powoduje wzrost zużycia energii.

Zwiększa wykorzystanie tłuszczu jako źródła energii.

Wyciąg z pestek i skórek winogron:

Odkwasza i oczyszcza organizm.

Zawiera resweratrol – hamujący odkładanie się tłuszczu w organizmie.

Ujędrnia skórę.

KOENZYM Q10:

Przyspiesza spadek masy ciała.

Osoby otyłe mają często niedobory koenzymu Q10 – podejrzewa się, że może to być istotnym czynnikiem utrudniającym pozbycie się zbędnych kilogramów.

CHROM:

Hamuje apetyt, zwłaszcza na słodycze.

Jest metabolicznym „spalaczem tłuszczu”.

Poprawia siłę i wytrzymałość mięśni.

nie powoduje efektu jo-jo

źródło: Materiały prasowe