Semaglutyd to lek cukrzycę typu 2, lecz ze względu na swój istotny wpływ na redukcję wagi, stał się jednym z bardziej pożądanych leków na świecie, nie tylko wśród diabetyków (więcej: niebezpieczny trend z zastrzykami na cukrzycę). Wydawany jest na receptę. Chociaż oficjalne wskazania do stosowania semaglutydu obejmują leczenie cukrzycy, to jednak wiadomo, że lek jest przepisywany poza wskazaniami (czyli na zasadach off-label) również osobom otyłym. Z powodu dużego zainteresowania, w aptekach wciąż go brakuje.

W Polsce dostępne są dwa leki zawierające substancję czynną semaglutyd:

semaglutyd podawany w formie zastrzyku raz na tydzień,

semaglutyd podawany w formie tabletki doustnie codziennie.

Pomimo że obydwa zawierają tę samą substancję czynną, to semaglutyd w zastrzykach cieszy największą popularnością i to szczególnie tego leku brakuje w aptekach. Czy semglutyd w tabletkach działa mniej skutecznie? Sprawdziliśmy, jakie są podobieństwa i różnice między tymi dwoma lekami.

Spis treści:

Semgalutyd, czyli substancja czynna zawarta w tzw. lekach dla cukrzyków na odchudzanie, jest stosowana w terapii cukrzycy i otyłości. Jej działanie polega na naśladowaniu hormonu inkretynowego – glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1), który jest uwalniany w jelicie po posiłku. W rezultacie dochodzi do zwiększania wydzielania insuliny, która kontroluje stężenie glukozy. Co ważne, leki te podnoszą insulinę tylko w przypadku zwiększonego stężenia glukozy, co sprawia, że ich stosowanie wiąże się z niskim ryzykiem rozwoju hipoglikemii (czyli nadmiernego i niebezpiecznego spadku cukru). Są to więc leki bezpieczne dla chorych na cukrzycę.

Zalety stosowania semaglutydu:

obniża stężenie glukozy we krwi,

obniża masę ciała (więcej: zastrzyki na odchudzanie - ile można schudnąć),

zmniejsza apetyt,

działa kardioprotekcyjnie (chroni przed miażdżycą, obniżają ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia, takich jak zawał serca czy udar),

hamuje postęp przewlekłej choroby nerek.

Lek można przyjmować w monoterapii lub z innymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Doustny semaglutyd w tabletkach to właściwie pierwszy i jedyny dostępny w formie doustnej analog GLP-1. Działa podobnie jak lek podawany w formie zastrzyków i ma zbliżony profil bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego. Jego głównym minusem w zestawieniu z lekiem z semaglutydem w zastrzykach jest fakt, że trzeba go przyjmować codziennie, a nie raz na tydzień jak w przypadku zastrzyków.

Przyjmowanie tabletek może wiązać się z mniejszą przyswajalnością leku niż w przypadku zastrzyków, a co za tym idzie również słabszym efektem leczniczym. Mniejszy niż oczekiwany spadek masy ciała lub słabsza kontrola glikemii mogą wynikać z mniejszej biodostępności preparatu w tabletkach. Przy czym przestrzeganie zaleceń dotyczących przyjmowania leku może zapobiec słabszemu wchłanianiu semaglutydu:

tabletkę trzeba przyjmować na pusty żołądek , połykając w całości i popijając niewielką ilością wody,

, połykając w całości i popijając niewielką ilością wody, następnie należy odczekać co najmniej 30 minut do posiłku lub wypicia napoju.

Należy pamiętać, że skuteczność doustnego semaglutydu, podobnie jak leku w zastrzykach, jest uzależniona od stylu życia. Terapia powinna obejmować właściwą dietę oraz regularną aktywność fizyczną.

Doustny semaglutyd w tabletkach jest lekiem nierefundowanym. Miesięczna terapia to koszt minimum ok. 300 zł. Semaglutyd w zastrzykach natomiast podlega refundacji i dostępny jest też w opakowaniach nierefundowanych. Więcej informacji: Zastrzyki na odchudzanie - refundacja, cena miesięcznej kuracji

Niezależnie od formy leku możliwe skutki uboczne semaglutydu są podobne. Preparat może powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe: nudności, wymioty, biegunkę (zwłaszcza w pierwszych tygodniach leczenia). Te z kolei mogą prowadzić do odwodnienia i zaburzenia pracy nerek. Inne możliwe działania niepożądane wynikające z zażywania leku z semaglutydem w tabletkach to np.:

postęp retinopatii (u osób, u których występują już zmiany na dnie oka),

zapalenie trzustki,

zgaga,

zaparcia,

zmęczenie,

brak apetytu albo zaburzenia smaku,

alergia,

kamica żółciowa,

tachykardia.

Trzeba też pamiętać, że chociaż lek raczej nie stwarza zagrożenia hipoglikemią, to jej ryzyko jest większe u osób, które przyjmują jednocześnie lek zawierający pochodną sulfonylomocznika lub insuliny. Dlatego w tych przypadkach niski poziom cukru jest potencjalnym skutkiem ubocznym.

