Sensilab Q10 Sensitive Żel do dziąseł

Sensilab Q10 Sensitive Żel do dziąseł (dzięki temu, że aplikuje się go bezpośrednio w miejsce działania, czyli do kieszonek przyzębnych) pozwala znacznie zwiększyć ochronę przed czynnikami powodującymi choroby dziąseł i zębów. I – co ważniejsze – nie tylko chroni, ale też stymuluje odbudowę zaatakowanej przez bakterie tkanki przyzębia. Zastosowana w nim innowacyjna formuła rozpuszczalnego w wodzie koenzymu Q10 sprawia, że jest on wchłaniany bezpośrednio przez tkanki przyzębia, regenerując uszkodzone dziąsła i przyspieszając ich gojenie. Wpływa na florę bakteryjną w jamie ustnej, zmieniając jej skład i aktywując enzymy dziąsłowe. Dzięki stosowaniu żelu mniej dotkliwe stają się takie dolegliwości jak krwawienie dziąseł i ich obrzęk, znika też nieprzyjemny zapach z ust wynikający z gorszego stanu dziąseł. Żel zawiera również olejek z mięty pieprzowej, który łagodnie chłodzi i daje poczucie świeżości.

Sensilab Q10 Sensitive Żel do dziąseł można kupić w dobrych aptekach, kosztuje ok. 23 zł (tuba 20 g)