Spis treści:

Aktualnie Ministerstwo Zdrowia zaleca przyjęcie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 wszystkim osobom dorosłym do 49. roku życia, które zakończyły pełen cykl szczepienia co najmniej 6 miesięcy wcześniej. Osoby po 50. roku życia są uprawnione do przyjęcia szczepionki po 5 miesiącach od pełnego cyklu zaszczepienia. Specjalna dawka uzupełniająca jest przeznaczona dla osób z niedoborem odporności i może ona być przyjęta wcześniej.

Badanie nad trzecią dawką szczepionki Pfizer, które objęło ponad 700 tys. osób, przeprowadzone m.in. przez Uniwersytet Harvarda, dowiodło, że przyjęcie trzeciej dawki w porównaniu z dwoma dawkami (lub jedną) było skuteczniejsze w ochronie przed ciężkim przebiegiem COVID-19, hospitalizacją i zgonem. Skuteczność trzeciej dawki wynosiła 93% dla hospitalizacji związanej z koronawirusem, 92% dla ciężkiej choroby COVID-19 i 81% dla zgonu związanego z COVID-19.

Trzeba jednak pamiętać, że koronawirus zmienia się i skuteczność dostępnych preparatów w zakresie ochrony przed zakażeniem nowymi wariantami wirusa spada.

Dane dotyczące skuteczności szczepionek przeciwko zakażeniu się dominującymi szczepami nie są jednoznaczne. W Wielkiej Brytanii obserwacje specjalistów wskazywały, że szczepionka chroni w 88% w momencie dominacji wariantu Delta koronawirusa. Natomiast już dane Ministerstwa Zdrowia Izraela – kraju, który jako pierwszy na świecie wprowadził powszechne szczepienia trzecią dawką – wskazują, że skuteczność szczepionki w ochronie przed zakażeniem to tylko 39% w momencie, kiedy dominuje wariant Delta.

Wszyscy eksperci jednak przekonują, że niezależnie od wariantu koronawirusa, dostępne szczepionki mają bardzo wysoką efektywność w ochronie przed ciężkim przebiegiem COVID-19, hospitalizacją i zgonem.

Ministerstwo Zdrowia zaleca, aby osoby zaszczepione wcześniej szczepionką firmy Pfizer lub Moderna otrzymały trzecią dawkę tego samego producenta. W Polsce stosuje się pełną dawkę szczepionki Pfizer lub połowę dawki Moderny w ramach szczepienia przypominającego. Osoby, które przyjęły inny preparat, będą zaszczepione albo Moderną albo Pfizerem.

Schemat szczepień trzecią dawką przeciwko COVID-19 wygląda następująco:

Nie ma konkretnych rekomendacji dotyczących tego, który z preparatów jest najlepszy jako dawka przypominająca. Brakuje dokładnych badań na ten temat. Warto jednak przytoczyć amerykańskie badanie, które dowiodło, że zastosowanie zamiennie szczepionek mRNA przynosi lepsze rezultaty niż zaszczepienie preparatem tej samej firmy.

Zatem jeśli ktoś przyjmował preparat Pfizera, to według ekspertów ma szansę nabyć większą odporność po przyjęciu trzeciej dawki Moderny.

Jednak jest „ale”. W Polsce szczepienie przypominające jest wykonywane połową dawki szczepionki Moderna, a nie całą dawką, jaką sprawdzano w badaniu. Zatem na niewiele wyniki badań się tu zdadzą.

Okazuje się również, że osoby, które zostały zaszczepione preparatem Johnson&Johnson mają większą odporność na koronawirusa po przyjęciu preparatu firmy Moderna, niż Pfizera. Nie ma takich badań odnośnie preparatu AstraZeneca.