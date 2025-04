Europejska Agencja Leków (EMA) zezwoliła na stosowanie nowego obiecującego leku na koronawirusa u dorosłych osób narażonych na ciężki przebieg COVID-19.

Paxlovid (PF-07321332) jest lekiem przeciwwirusowym na koronawirusa i jego skuteczność jest tym większa, im szybciej od kontaktu z wirusem będzie podany. Niewątpliwą zaletą leku jest to, że można przyjmować go doustnie, więc łatwiej przeprowadzić kurację poza szpitalem.

Obiecujące są również badania dotyczące skuteczności preparatu. Jak informuje Pfizer, lek ma 90-procentową skuteczność w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi COVID-19 oraz zgonom z powodu tej choroby. Ma być też skuteczny w leczeniu zakażenia wariantem Omikron.

Paxlovid zmniejsza zdolność koronawirusa do namnażania się w organizmie. Lek składa się z dwóch substancji czynnych: nirmatrelviru (hamuje enzym wirusa o nazwie proteaza cysteinowa, przez co zapobiega jego namnażaniu) oraz ritonavir (hamuje enzymy wirusowe oraz spowalnia rozkład nirmatlerviru, dzięki czemu lek działa dłużej w organizmie).

W połowie grudnia Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała zalecenia dotyczące stosowania leku na COVID-19. Paxlovid został na razie dopuszczony do stosowania w nagłych sytuacjach, co nie oznacza, że jest dopuszczony do pełnego obrotu. Nadal jest w trakcie badań.

Celem warunkowego dopuszczenia Paxlovidu do użytku było umożliwienie poszczególnym państwom zastosowania leku w wyjątkowych przypadkach. Zanim lek zostanie ostatecznie zatwierdzony.

W USA preparat jest pierwszym doustnym lekiem na COVID-19 dopuszczonym przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) do użytku dla osób dorosłych.

Lek na koronawirusa firmy Pfizer powinien być podawany jak najszybciej po wykryciu zakażenia COVID-19 i w ciągu 5 dni od wystąpienia pierwszych objawów. Zalecane dawkowanie to 3 tabletki dwa razy dziennie przez 5 dni.

Koszt leczenia szacowany w USA to ponad 500 dolarów za kurację. W krajach mniej rozwiniętych ma być niższy.

Paxlovid może wywoływać wymioty, biegunkę oraz zaburzenia smaku.

Według dostępnych danych lek na koronawirusa nie powinien być podawany osobom z poważnym upośledzeniem pracy nerek lub wątroby. Przeciwwskazaniem jest również stosowanie niektórych leków, np. amiodaronu (lek przeciwarytmiczny), astemizolu (lek przeciwhistaminowy), lowastatyny (lek na wysoki cholesterol) czy ziela dziurawca, a także wielu innych.

Paxlovid może zmniejszać skuteczność tabletek antykoncepcyjnych, jednocześnie należy unikać zajścia w ciążę w trakcie kuracji. W czasie leczenia nie należy również karmić dziecka piersią.

Jak poinformował w listopadzie dr Leszek Borkowski w rozmowie z Polską Agencją Prasową, w kolejce do dopuszczenia na rynek w leczeniu COVID-19 są też inne obiecujące leki. Ekspert wymienia 10 leków z trzech grup: