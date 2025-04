Vislea to suplement diety o bogatym składzie polecany jako uzupełnienie codziennej diety o składniki wpływające na dobrą kondycję narządu wzroku w szczególności dla osób:

obciążających wzrok ługą pracą przy komputerze i oglądaniem telewizji

odczuwających przemęczenie oczu

narażonych na wystąpienie degeneracji plamki żółtej

narażonych na pogorszenie wzroku związane z powikłaniami cukrzycowymi

W suplemencie diety Vislea zawarte są składniki odżywcze, których niedobór w naszym organizmie może być spowodowany m.in. małym zróżnicowaniem diety (np. o zbyt niskiej zawartości owoców, warzyw, ryb) lub wiekiem i związanym z nim gorszym przyswajaniem niektórych substancji odżywczych.

Luteina i Zeaksantyna - to naturalne barwniki należące do grupy związków określanych jako karotenoidy. Gromadzą się one wybiórczo w siatkówce oka, szczególnie w plamce żółtej, gdzie pełnią funkcję naturalnego filtra ochronnego zabezpieczającego struktury siatkówki przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB. Luteina i Zeaksantyna są silnymi antyoksydantami, czyli substancjami posiadającymi zdolność neutralizowania wolnych rodników, dzięki czemu wykazują działanie ochronne na narząd wzroku.

Trokserutyna - wpływa ochronnie na naczynia krwionośne zwiększając elastyczność ich ścian, a także regulując ich napięcie i przepuszczalność. Wykazuje silne właściwości przeciwutleniające, czyli posiada zdolność do neutralizowania wolnych rodników.

Trokserutyna jest także inhibitorem redukazy aldozowej, dzięki czemu może zapobiegać powikłaniom cukrzycy w postaci retinopatii.

Olej rybi - to źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w szczególności kwasów z rodziny Omega-3. Kwasy tłuszczowe z grupy Omega-3 wchodzą w skład prawie każdej komórki organizmu, gdzie stanowią podstawowy składnik błon komórkowych. Są również jednym z głównych elementów strukturalnych wchodzących w skład neuronalnych błon komórkowych, w tym siatkówki oka.

Cynk, Mangan, Miedź i Selen - warunkują prawidłową aktywność enzymów uczestniczących w procesach antyoksydacyjnych, czyli procesach zapobiegających szkodliwemu wpływowi wolnych rodników, na których działanie szczególnie narażony jest narząd wzroku.

Witaminy C i E - wykazują silne działanie antyoksydacyjne, dzięki czemu zapobiegają szkodliwemu wpływowi wolnych rodników, na których działanie szczególnie narażony jest narząd wzroku. Witamina E wspomaga naprawę błon biologicznych eliminując reaktywne formy tlenu, umożliwiając zachowanie spójności fosfolipidów, chroni strukturę błony przez co umożliwia jej prawidłowe funkcjonowanie. Witamina C wzmacnia szczelność i elastyczność naczyń krwionośnych. Witaminy te wykazują synergizm działania, dlatego zaleca się ich jednoczesne podawanie.

Witaminy B1, B2, B3, B6, B9, B12 - odgrywają istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, w tym narządu wzroku. Ich niedobór może powodować łzawienie oraz łatwe męczenie się oczu.

Sposób stosowania: 1 kapsułka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety przeznaczony jest do stosowania jako uzupełnienie normalnej diety.

Cena: 30 kaps. 27 zł