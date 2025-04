Zdrovital to przemyślana kompozycja o bogatym składzie - zawiera aż 10 odpowiednio dobranych witamin i minerałów oraz wyciąg z korzenia żeń-szenia. Formuła została opracowana specjalnie na potrzeby osób w wieku średnim (mniej więcej po 45 roku życia). Zdrovital zaleca się jako uzupełnienie diety osobom o niskiej aktywności fizycznej w celu zwiększenia sił witalnych organizmu. Sprawdzi się również doskonale podczas zmniejszonej odporności organizmu czy przy infekcjach, w czasie osłabienia i rekonwalescencji. Kompozycja Zdrovitalu sprzyja optymalnej pracy serca, układu krążenia i układu nerwowego, dodaje sił. Pomaga zachować dobrą kondycję fizyczną i psychiczną.

Dawkowanie:

Stosować doustnie 2 razy dziennie po jednej łyżce stołowej (2x15ml).

Zaleca się regularne przyjmowanie preparatu.

Wyciąg z korzenia żeń-szenia zawiera ginsenozydy, najważniejsze aktywne substancje żeń-szenia, które usprawniają funkcjonowanie organizmu. Ich działanie polega na zwiększeniu zdolności hemoglobiny do przyłączania tlenu, a tym samym lepszego zaopatrywania narządów w tlen.

W konsekwencji wzrasta ilość energii i zdolność organizmu do wysiłku zarówno fizycznego, jak i umysłowego. Ginsenozydy pobudzają układ immunologiczny i powodują wzrost odporności organizmu na infekcje bakteryjne i wirusowe oraz przyspieszają okres rekonwalescencji po chorobach. Zwiększenie przepływu tlenu we krwi wpływa energetyzująco i pobudzająco na organizm, przez co zwiększają się zdolności do koncentracji i poprawa sprawności intelektualnej.

Żeń-szeń korzystnie wpływa na pracę narządów wydzielania wewnętrznego, pobudza pracę serca, działa przeciwzakrzepowo, reguluje poziom cukru we krwi i obniża poziom cholesterolu. Polecany jest także w stanach zmęczenia i osłabienia koncentracji.

Żeń-szeń jest często polecany osobom w starszym wieku. Jego regularne stosowanie wpływa na zachowanie sprawności fizycznej i umysłowej, opóźnia procesy starzenia się organizmu, łagodzi objawy menopauzy i andropauzy, przez co pozwala utrzymać aktywność życiową do późnych lat.

30 ml ZDROVITAL zawiera aż 400 mg ekstraktu z żeń-szenia (odpowiednik 60 mg korzenia żeń-szenia).



Żelazo jest niezbędne do budowy właściwej struktury czerwonych ciałek krwi i utrzymywania prawidłowego poziomu hemoglobiny. Hemoglobina odpowiada za transport tlenu, który wpływa pozytywnie na zwiększenie energii życiowej.

Witaminy z grupy B (B1, B2, B6, B12, PP) przeciwdziałają procesom starzenia się organizmu, wzmacniają i tonizują system nerwowy. Biorą udział w procesach krwiotwórczych oraz w dostarczaniu energii do komórek mięśnia sercowego.

Witamina C wzmacnia i uelastycznia naczynia włosowate odpowiedzialne za prawidłowe dotlenienie serca i mózgu. Jest znanym antyoksydantem witaminowym.

Zdrovita 1000ml – ok. 40zł

Dostępny w aptekach