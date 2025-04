Żel Veno TERAPIA z ekstraktem z kasztanowca to wyrób medyczny stworzony, aby leczyć, łagodzić objawy i zapobiegać dolegliwościom związanym z zaburzeniami mikrocyrkulacji krwi w nogach oraz opuchlizną nóg. Veno TERAPIA łagodzi uczucie tzw. ciężkich nóg, na które uskarżają się głównie kobiety. Polecić go można również w przypadku pojawienia się krwiaków pourazowych.

Wyjątkowa skuteczność żelu jest wynikiem synergii działania poszczególnych składników i sposobu jego aplikowania w zmienione chorobowo miejsca. Wmasowuje się go w skórę aż do pierwszych oznak wchłonięcia. Podczas nakładania nie lepi się i nie gęstnieje. Jego żelowa, nowatorska konsystencja ułatwia aplikację.

W skład żelu Veno TERAPIA wchodzą – poza ekstraktem z kasztanowca – olejki eteryczne i ich pochodne o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym, przeciwobrzękowym oraz regenerującym (olejek goździkowy, eukaliptusowy, anyżowy, tymiankowy, lawendowy, rozmarynowy, kosodrzewinowy, cynamonowy, kubebowy). Składniki skomponowano tak, aby wzajemnie potęgowały efekt swojego wielokierunkowego działania.

Unikalny skład żelu oparto na sprawdzonej, ponad stuletniej recepturze opracowanej przez Grzegorza Mendla, twórcę współczesnej genetyki.

Należy dodać, że żaden ze składników żelu nie osiąga stężeń farmakologicznych, jednak wspomniany efekt synergii składu i sposobu aplikacji powoduje pojawienie się pożądanych rezultatów terapeutycznych. Dzięki temu preparat Veno TERAPIA jest w pełni bezpieczny, można go długotrwale stosować oraz łączyć z innymi lekami.

Żel Veno TERAPIA należy wcierać kilka razy dziennie (na przemian ruchami kolistymi i posuwistymi), stosując za każdym razem ok. 2-3 cm żelu. Warto stosować żel również przez kilka dni po ustąpieniu najbardziej dokuczliwych objawów.

Tuba zawierająca 75 g kosztuje w aptece ok. 18,50 zł.

Żelu nie można stosować na rany z przerwaniem ciągłości skóry. Jeżeli dolegliwości nie ustąpią albo się nasilą, należy zasięgnąć porady lekarza.