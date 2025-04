Jak powstaje gradówka?

Miejscem zapalenie są gruczoły łojowe znajdujące się po wewnętrznej stronie powieki. Struktury te produkują i wydzielają łój, który jest woskowatą wydzieliną o działaniu natłuszczającym. Do powstania stanu zapalnego dochodzi, gdy ujście gruczołu ulegnie zaczopowaniu. W takim przypadku wydzielina gromadzi się i rozwija się zakażenie bakteryjne.

W przeciwieństwie do jęczmienia, gradówka nie ulega samowyleczeniu, ale infekcja przechodzi w stan przewlekły - w wyniku ciągnącego się stanu zapalnego powstaje pogrubiała tkanka tzw. ziarnina.

Jakie są objawy gradówki?

W wyniku zablokowania gruczołów łojowych powstaje, najczęściej niebolesny, guzek. Chociaż skóra wokół zmiany może być zaczerwieniona, to zazwyczaj zmianie nie towarzyszy tak nasilony odczyn zapalny jak w przypadku jęczmienia. Co ciekawe, choroba ta rozwija się najczęściej po wewnętrznej stronie powieki - tam gdzie znajdują się gruczoły łojowe Meiboma. Gradówka może się tej objawiać jako nawracający jęczmień na zewnętrznej stronie powieki.

Kto może udzielić pomocy?

W przeciwieństwie do jęczmienia, leczenie wymaga konsultacji ze specjalistą i badania okulistycznego. Niestety gradówka nie poddaje się właściwie leczeniu zachowawczemu czy antybiotykoterapii - konieczne jest interwencja chirurgiczna.

Przed wykonaniem samego zabiegu należy poczekać aż zmiana zapalna "dojrzeje", czyli do momentu aż proces zapalny ulegnie ograniczeniu i wytworzy się łącznotkankowa torebka.

Sam zabieg polega na wywinięciu powieki, nacięciu skóry a następnie na wyłuszczeniu ziarniny i zmienionych zapalnie gruczołów. Postępowanie takie zapobiega nawrotom. Po przeprowadzeniu zabiegu stosuje się miejscowo antybiotyki, by zabezpieczyć operowaną tkankę przed infekcją. Na gałkę oczną nakłada się także specjalny opatrunek.

