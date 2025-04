Spis treści:

Osobie, która nigdy nie miała problemów z widzeniem, może wydawać się to dziwne, jak to możliwe, by przenoszenie wzroku z obiektu oddalonego o kilka metrów na taki, znajdujący się znacznie bliżej, sprawiało trudność. Dla osoby, która wymaga noszenia okularów progresywnych, takie czynności naprawdę są kłopotliwe.

Przy zmianie odległości patrzenia, obraz zaczyna falować do momentu „przyzwyczajenia się” wzroku lub zmiany okularów. Dzięki rozwiązaniom stosowanym w okularach progresywnych, niedogodność ta zostaje praktycznie wyeliminowana.

Okulary progresywne są idealnym rozwiązaniem dla osób, które na co dzień muszą używać dwóch par okularów. Jedne z nich przeznaczone są do codziennej aktywności, a drugie „do czytania”. Niejednokrotnie sprawia to trudności – na przykład w pracy lub podczas prowadzenia samochodu. Dzieje się tak w przypadku pogorszenia się ostrości wzroku wraz z wiekiem i już istniejącej wady wzroku, polegającej na nieprawidłowej akomodacji.

Soczewka w okularach progresywnych łączy w sobie zalety dwóch par okularów. W części szczytowej znajduje się szkło przeznaczone do obserwowania oddalonych przedmiotów, a w dolnej części – szkło, które umożliwia precyzyjne widzenie (na przykład okulary do czytania, układania puzzli lub innych czynności wymagających szczegółowego obserwowania małych elementów).

Mimo tej różnicy, jest to cały czas jedna soczewka. Przedmioty znajdujące się w tak zwanej „strefie pośredniej” również są dobrze widoczne.

Okulary dwuogniskowe – to nie to samo?

Podobne rozwiązanie zostało już wprowadzone w okularach dwuogniskowych. Jednak moment „przejścia” pomiędzy obszarami do obserwowania dalszych i bliższych przedmiotów jest bardzo widoczny, co zaburza estetykę okularów.

Poza tym zmiana obserwowanego obszaru jest dla oka niewygodna, gdyż w rzeczywistości są to dwie różne soczewki. Długotrwałe noszenie takich okularów może wywoływać ból głowy lub zawroty głowy ze względu na ciągłe zmiany obrazu.

Dzisiejsze szkła progresywne są tak skonstruowane, by ich użytkowanie było znacznie wygodniejsze. Obszar, który można przez nie obserwować jest znacznie większy, co ogranicza ruchy głową towarzyszące zwykle okularom progresywnym.

Dzięki nowym rozwiązaniom, wyeliminowano efekt „pływającego obrazu”. Przejście między obserwowanymi obiektami w oddali a tymi w bliskości jest płynne, a powstający obraz – wyraźny, bez „zlewania się” obiektów.

Szkła progresywne nie należą do najtańszych. Cena okularów progresywnych zależy m.in. od jakości i grubości użytych soczewek, a także od renomy zakładu optycznego, w którym zamierzamy zrealizować receptę. Cena szkieł progresywnych może wahać się od 400 zł (za szkła starszej generacji) do nawet 2 tys. zł ( za szkła nowej generacji).

Warto jednak potraktować zakup okularów progresywnych jako pewną oszczędność. Osoba, u której istnieje konieczność noszenia szkieł progresywnych normalnie musiałby zakupić 3 pary okularów - do widzenia z bliska, do widzenia z dali i do pracy przy komputerze. Koszt 3 par szkieł wraz z oprawkami z pewnością byłby znacznie droższy niż cena szkieł progresywnych.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.02.2012.

