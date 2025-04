fot. Fotolia

Słońce kontra oczy – dlaczego promieniowanie jest dla nich niebezpieczne?



Promieniowanie UV to jeden z zakresów światła słonecznego docierającego do Ziemi. Mimo że jest niewidoczne dla ludzkich oczu, odgrywa ważną rolę w naszym codziennym życiu. Umożliwia syntezę witaminy D i poprawia nasz nastrój, wpływając na produkcję endorfin. Z drugiej jednak strony ma także negatywny wpływ na naszą skórę i oczy, nie tylko latem, ale przez cały rok.

Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV może przyspieszać proces starzenia się oczu, a także powodować lub przyspieszać rozwój schorzeń takich jak: zaćma, zwyrodnienie plamki żółtej, zapalenie rogówki, ślepota śnieżna (występująca również latem, gdy słońce odbija się np. od piasku) czy nawet czerniak. W powszechnej świadomości funkcjonuje przekonanie, że nowotwór ten dotyczy tylko i wyłącznie skóry, tymczasem jest najczęściej występującym nowotworem gałki ocznej u ludzi dorosłych, stanowiąc ok 10% przypadków zachorowań. Częstymi przypadłościami związanymi ze zbyt dużą ekspozycją oczu na światło słoneczne są: ból gałek ocznych, łzawienie i podrażnienie oczu. Wymagają one wizyty u okulisty i zastosowania odpowiednich leków – na pewno nie należy bagatelizować tych objawów.

Uważaj na okulary ze sklepu!



W sklepach i na straganach znajdziemy niezliczone ilości okularów o różnych kształtach oprawek oraz kolorach soczewek. Ponieważ sprzedawane są jako okulary przeciwsłoneczne, jesteśmy przekonani, że będą nas należycie chroniły przed słońcem. Niestety w wielu przypadkach może być wręcz odwrotnie.

Przede wszystkim wykorzystywane w takich okularach soczewki są bardzo niskiej jakości i zwykle niezbyt precyzyjnie dopasowane do oprawek. Właściwie trudno nawet nazywać je soczewkami – jest to przeważnie kawałek plastiku mający niewiele wspólnego z soczewką. W przypadku gdy okulary przeciwsłoneczne nie posiadają właściwego filtra UV, mogą zaszkodzić nam bardziej niż ich brak, ponieważ schowana za ciemną soczewką źrenica rozszerza się i wpuszcza więcej światła do wnętrza oka.

Gdy wybieramy okulary przeciwsłoneczne w salonie optycznym, możemy mieć pewność, że specjaliści dobiorą nam odpowiedni kształt oprawy oraz typ soczewek okularowych, również z naszą korekcją.

Jakie wybrać soczewki?



Jeżeli zależy nam na tym, aby okulary nie tylko dobrze wyglądały, ale także spełniały swoją funkcję, warto wybrać dużą oprawę, tak, aby jak najmniej promieni słonecznych wpadało z góry i po bokach okularów. Jednak okulary to nie sama oprawa – to co zapewnia nam ochronę, to zamontowane w niej soczewki, które dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej.

Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli soczewki są zabarwione, niekoniecznie oznacza to, że chronią one przed promieniowaniem UV. Stopień ochrony zależy od materiału z jakiego są wykonane soczewki oraz rodzaju zastosowanych uszlachetnień. Soczewki okularowe w indeksie wyższym bądź równym 1.53 gwarantują nam pełną ochronę przed promieniowaniem UV. Natomiast jeżeli wybieramy soczewki w indeksie 1.50, warto nałożyć wówczas dodatkowy filtr UV 400, który zapewni nam 100% ochrony przed UV.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na pewno na stopień zabarwienia soczewek oraz powłokę antyrefleksyjną. Jeżeli wybieramy okulary przeciwsłoneczne, w których chcemy komfortowo czuć się na plaży, wybierzmy zabarwienie o natężeniu 85% lub nawet 90%.

Jeżeli chodzi o antyrefleks, to warto pokusić się o specjalną powłokę Hoya UV Control, której zadaniem jest blokowanie szkodliwego promieniowania UV odbijającego się od wewnętrznej powierzchni soczewek. Należy bowiem pamiętać, że mówiąc o ochronie przeciwsłonecznej, mamy przeważnie na myśli promienie które padają na okulary z przodu. Jednakże część tych promieni dociera również do oczu, odbijając się od ich wewnętrznej powierzchni, co ze względu na szkodliwe działanie UV nie jest bez znaczenia. Wybierając taką powłokę antyrefleksyjną, możemy mieć pewność, że chronimy swoje oczy w 100%.

Osoby spędzające sporo czasu nad wodą wiedzą jak oślepiające potrafią być promienie słoneczne odbijające się od jej powierzchni. Najlepszym sposobem na uniknięcie takich oślepiających odblasków są okulary z soczewkami polaryzacyjnymi, które dzięki specjalnemu filtrowi blokują fale światła spolaryzowane poziomo i przepuszczają fale spolaryzowane pionowo, eliminując tym samym oślepiające refleksy i zdecydowanie poprawiając kontrast widzenia.

Soczewki fotochromowe – dla kogo?



Dla osób wrażliwych na światło polecane są soczewki fotochromowe. Są one rozwiązaniem uniwersalnym i niezwykle użytecznym, ponieważ niejako zastępują dwie pary okularów: standardowe korekcyjne i przeciwsłoneczne. Każdy kto nosi okulary na co dzień wie jak uciążliwe bywa zmienianie jednej pary na drugą podczas słonecznej pogody.

Soczewki fotochromowe reagują na promieniowanie UV i automatycznie dostosowują swoje zabarwienie do warunków oświetlenia.

