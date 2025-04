Kolory oprawek, a usposobienie



Okulary, oprócz tego, że poprawiają wzrok, także zdobią i potrafią wiele zmienić w naszym wizerunku. Nosimy indywidualnie dobrane modele korekcyjne, przeciwsłoneczne czy zerówki. W zależności od tego, na co się zdecydujemy, możemy wyglądać bardziej dostojnie, profesjonalnie lub podkreślić swoją osobowość. Do wyboru mamy klasyczne lub z fantazyjnymi oprawkami, a także różne barwy szkieł.

Nie wszyscy wiedzą, że soczewki okularowe, także te korekcyjne, możemy zabarwić na niemalże dowolny kolor, który – odpowiednio dobrany – będzie wyrażał nasze usposobienie.

Za pomocą poszczególnych kolorów możemy wysyłać do otoczenia różne komunikaty:

kolory pastelowe (np. błękit, seledyn, róż) wyrażają skromność, spokój i równowagę osoby, która je nosi. Szkła w takich kolorach podkreślają oczy podobnie jak makijaż. Barwa ta może jednak być kojarzona z konserwatyzmem albo brakiem kreatywności;

wszelkie dodatki w intensywnych kolorach, jak np. czerwony, świadczą o entuzjazmie, dynamiczności, pomysłowości i pewności siebie. Dobrze wprowadzać tego typu elementy w zestawieniu ze stonowanym ubiorem. Zwracamy wtedy uwagę na naszą kreatywność;

ciepłe odcienie budzą zaufanie i podkreślają przyjazne nastawienie;

odmiany niebieskiego kojarzą się z profesjonalizmem i dobrą komunikacją, dlatego często wykorzystywane są w świecie biznesu;

barwy ciemne (szarości, czerń, ciemny brąz) kojarzone są z powagą.

Musimy również zadbać o to, aby poprawa wizerunku nie odbywała się kosztem naszego zdrowia. Kolorowe okulary – korekcyjne czy zerówki – powinny pochodzić ze sprawdzonych źródeł. W niektórych salonach optycznych można wybrać kolor soczewki z palety ponad 60 modeli barwienia. Nawet jeżeli klient przyjdzie z kartką, na której namalował dowolny kolor, można bez problemu odtworzyć go na soczewce okularowej.

Co wyraża kształt oprawek?



Chcąc mieć wpływ na to, jak odbierają nas inni, nie możemy zapominać także o tym, że kształt okularów również nie jest obojętny. Warto pamiętać, że im bardziej zdecydowane i ostre są oprawki, tym mniej łagodnie jawi się osoba, która je nosi.

Co wyrażają najpopularniejsze typy oprawek?

Prostokątne – wskazują na pewność siebie i przebojowość, kojarzone są także

z profesjonalizmem. Czasem jednak osoba nosząca je może sprawiać wrażenie agresywnej.

Okrągłe – wysyłają informację o opiekuńczości i dobroduszności ich właściciela.

Rogowe („kujonki”) – mogą kojarzyć się z chaotycznością, nerwowością lub nieporadnością. W związku z tym właściciel może być odbierany jak ktoś, kto potrzebuje opieki innych.

Przyjemne z pożytecznym



Wybierając kolor szkieł, dobrze jest wziąć pod uwagę także względy praktyczne. Z pomarańczowego mogą być zadowolone osoby aktywnie spędzające czas na wolnym powietrzu. Zapewnia on dobrą ochronę przed światłem słonecznym, a jednocześnie odpowiednią przepuszczalność światła w pochmurne dni.

Model o barwie zielonożółtej rozjaśnia obserwowane otoczenie, dlatego dobrze sprawdza się w dni pochmurne i zamglone. Trzeba jednak pamiętać, że szkła niebieskie i żółtawe mogą lekko fałszować kolory sygnalizacji świetlnej.

Ciemne odcienie zielonego, brązowego, szarego lub niebieskiego rekomendowane są do okularów przeciwsłonecznych zarówno latem, jak i zimą. Należy zadbać o to, aby ich kształt i wielkość skutecznie zasłaniały oczy przed promieniami słonecznymi. W takim przypadku można pomyśleć też o szkłach barwionych gradalnie. Są estetyczne i wygodne w użytkowaniu, ciemniejsze na górze i rozjaśnione na dole. Dzięki temu chronią wzrok, ale jednocześnie gwarantują wyraźne widzenie.

