Problem widzenia po 40. roku życia



Trudności z widzeniem na bliskie odległości pojawiają się około 40. roku życia. Osoby w tym wieku mogą mieć problem z odczytaniem drobnego druku na lekarstwach lub kosmetykach, a nawet z czytaniem gazet bądź książki. Większość osób uznaje, że w takich sytuacjach wystarczą gotowe okulary „do czytania”. Niesłusznie! Gotowe okulary kupowane najczęściej poza punktami optycznymi (w drogerii lub na bazarze), nie są odpowiednio dobrane do pacjenta i zwykle korygują tylko widzenie blisko. To co jest daleko lub w tzw. odległościach pośrednich (np. ekran monitora lub telewizora) pozostaje zamazane, bo widzenie jest źle skorygowane.

Dlaczego warto wybrać okulary progresywne?



W okularach progresywnych soczewki są tak skonstruowane, że ich moc optyczna zmienia się płynnie pomiędzy górną i dolną częścią. W górnej części zapewniają one prawidłową korekcję do dali, a w dolnej do bliży, np. do czytania. Płynna zmiana mocy pomiędzy tymi obszarami zapewnia też ostre widzenie przedmiotów położonych w odległościach pośrednich, np. ekranu komputera. Dzięki temu, niezależnie od odległości, okulary progresywne zapewniają wyraźne i ostre widzenie. Niepotrzebna jest zatem dodatkowa para do obserwacji przedmiotów z bliska.

– Pierwsze okulary progresywne pojawiły się na rynku w latach 50. i od tej chwili ich asortyment znacznie się rozwinął. Minęły czasy, gdy jeden typ przeznaczony był dla różnych odbiorców, co powodowało, że wielu z nich odczuwało dyskomfort. Obecnie optyk czy optometrysta na pewno pomoże znaleźć te najbardziej odpowiednie dla danej osoby – mówi Monika Krygier, ekspert z firmy JZO.

Zalety okularów progresywnych



Stereotypowe myślenie o trudnościach związanych z przyzwyczajeniem się do noszenia okularów progresywnych to główna przyczyna małej popularności tego typu okularów. Specjaliści podkreślają, że okulary progresywne mają wiele zalet. Po pierwsze, na rynku możemy znaleźć szeroki wybór okularów progresywnych o bardzo dobrej jakości i w przystępnej cenie. Po drugie, okulary progresywne zastępują dwie pary okularów. Bez problemu możemy w nich czytać; świetnie nadają się również do codziennego noszenia. Zniknie problem noszenia dwóch par okularów.

Po trzecie, komfort noszenia okularów, dzięki którym jednocześnie będziemy mogli widzieć z bliska i z daleka, z pewnością zrekompensuje nam nieco droższy wydatek. Ponadto, zakup okularów progresywnych będzie tańszy niż zakup osobnych par szkieł do czytania i do codziennego noszenia.

Problem doboru odpowiednich okularów korekcyjnych



Wynik przeprowadzonej ankiety, dotyczącej używania odpowiednich okularów korekcyjnych, pokazuje, że spora liczba osób w wieku 40-49 lat, nie używa odpowiednich okularów korekcyjnych. Większość ankietowanych nie zasięga opinii specjalistów i zwykle kupuje gotowe okulary do czytania.

Warto wiedzieć, że noszenie okularów progresywnych dobrze jest rozpocząć jak najszybciej.

– Okulary progresywne zaleca się nosić praktycznie zaraz po zdiagnozowaniu problemu z widzeniem bliży (nawet jeżeli będzie to okazjonalne). Dla tych osób są specjalne so­czewki progresywne. Mają one taką konstrukcję, do której łatwo można się przyzwyczajać – mówi Monika Krygier.

Komfort szkieł progresywnych



Okulary progresywne są dobierane do indywidualnej korekcji wzroku. Dobór soczewek jest określany zgodnie z potrzebami pacjenta – możemy wybrać bezbarwne, barwione lub fotochromowe. Zawsze jednak powinny być one z powłoką antyrefleksyjną, zwiększającą komfort widzenia.

