Czasem w internecie można znaleźć dyskusje, w ramach których ludzie radzą sobie wzajemnie, który lekarz medycyny pracy „robi najmniejsze problemy” i od razu wystawia odpowiednie zaświadczenie. Uznajmy to jednak za bardzo złą praktykę. Te badania mają nas chronić!

Kiedy do okulisty?

Lekarz medycyny pracy wyśle nas do okulisty wtedy gdy będzie miał wątpliwości co do naszego wzroku, zwłaszcza pogorszenia ostrości widzenia, co stanowi najczęstszy problem. Obowiązkowe badanie u okulisty przejdą także wszyscy, którym dobry wzrok jest szczególnie potrzebny w pracy. Mowa tu o: zawodowych kierowcach, pilotach, żołnierzach służby zasadniczej, itp. Dla ścisłości dodajmy jednak, że praktycznie każdy z nas powinien być zbadany przez okulistę!

U okulisty

Jeżeli mamy wadę wzroku, nie zapomnijmy o okularach. Badania ostrości wzroku nie da się oszukać, a jest ono przeprowadzane zawsze. Jeżeli nie mamy jeszcze okularów, poinformujmy o tym lekarza. W takiej sytuacji powinien on dobrać szkła z dostępnego w gabinecie zestawu i zbadać wzrok po korekcji, oczywiście odnotowując to odpowiednio w dokumentacji. Badane jest widzenie zarówno w oddali (5 metrów od tablicy), jak i w bliży (czytanie tekstu z 30 centymetrów).

Kolejnym badaniem może być oftalmoskopia – wziernikowanie, mające na celu uwidocznienie dna oka. Jest ono oczywiście bardzo niedokładne, gdyż prawidłowo należałoby rozszerzyć źrenice przed badaniem, za pomocą kropli.

Oceniane jest także widzenie barw. Zazwyczaj używane są do tego tzw. tablice Ishihary, w których na barwnym tle, np. zielonym, są ukryte cyfry w innym kolorze, np. czerwonym. Zdarzające się, zwłaszcza u mężczyzn, przypadki nierozpoznawania barw (daltonizm), dotyczą najczęściej koloru czerwonego.

Osobne tablice mogą również badać widzenie przestrzenne. Zazwyczaj dla celów orientacyjnych stosowany jest uproszczony zestaw, w ramach którego po założeniu specjalnych okularów, badany patrzy na „trójwymiarowe” obrazki i ma udzielić odpowiedzi, czy coś jest wypukłe, czy też nie.

Podsumowując

Stres jest przy wszelkich badaniach stanem normalnym, ale zupełnie niepotrzebnym. Lekarzowi należy przyznać się do wszystkiego, gdyż zapewne i tak zostanie to wykryte podczas badania. Pamiętajmy, że ilość zaświadczeń stwierdzających brak zdolności do danej pracy jest niewielka. Powodzenia!