Skąd się biorą wady wzroku?



Coraz więcej Polaków boryka się z problemem wady wzroku. Szacuje się, że ponad 5 milionów z nas może mieć taki problem, a większość tych osób jest w wieku produkcyjnym.

Ma na to wpływ m.in. wielogodzinne przesiadywanie przed ekranem komputera (nie tylko w pracy, ale także w domu), już od najmłodszych lat bliskie obcowanie z obciążającym wzrok sprzętem elektronicznym (smartfony, tablety), a także to, że społeczeństwo starzeje się i w jego następstwie nabywa schorzeń związanych z wiekiem.

Wiele osób zmuszonych jest do korygowania wady wzroku poprzez noszenie okularów lub zyskujących coraz większą popularność soczewek kontaktowych.

Dlaczego coraz częściej wybieramy soczewki?



Coraz więcej osób wybiera noszenie soczewek, ponieważ zapewniają one dużo większą wygodę i komfort noszenia. Dotyczy to szczególnie osób z dużą wadą wzroku, zmuszonych wcześniej do obciążania głowy ciężkimi okularami. Ponadto odchodzi denerwujący problem zaparowanych okularów, konieczności codziennego, kilkukrotnego ich przeczyszczania czy ciągłego uważania, aby tylko się nie porysowały.

Rodzaje soczewek – co mamy do wyboru?



Soczewki rozróżnia się zazwyczaj za pomocą trzech głównych kryteriów: rodzaju wady wzroku, czasu noszenia oraz materiału wykonania.

Pod względem rodzaju wady wzroku, soczewki dzielimy na: sferyczne (najbardziej popularne, korygujące krótko i dalekowzroczność), toryczne (dodatkowo korygujące astygmatyzm) oraz progresywne (przeznaczone dla osób po 45. roku życia z problemem „starowzroczności”, dostosowują się do odległości, na jaką patrzymy).

Pod kątem czasu noszenia, na rynku dostępne są soczewki: jednodniowe, dwutygodniowe, miesięczne oraz kwartalne. Warto wspomnieć, że na rynku są dostępne również soczewki całodobowe, które można nosić przez 28 dni i nocy bez ściągania – można w tych soczewkach spać. Coraz większą popularność zdobywają soczewki kolorowe, zmieniające kolor tęczówki. Są one dostępne dla osób mających wadę wzroku oraz w wersji plano (bez wady).

– Soczewki jednodniowe są bardzo higienicznym rozwiązaniem. Nie musimy stosować do nich specjalnych płynów do pielęgnacji, ponieważ po dniu noszenia po prostu je wyrzucamy. Są one szczególnie polecane alergikom, ponieważ w przypadku niedostatecznego wyczyszczenia soczewki z pyłków nie aplikujemy ich do oka dnia następnego. Są także idealnym rozwiązaniem w okresie wakacyjnym, gdy nie chcemy się martwić o higienę soczewek wielokrotnego użytku – mówi Wojciech Kyciak z firmy Bezokularow.pl. – Z kolei jeśli używamy soczewek wielokrotnego użytku, musimy pamiętać, że wymagają one codziennego przeczyszczenia z zanieczyszczeń, które mogły się na nich osadzić. Odpowiednia pielęgnacja zapobiega zakażeniom oka.

Pod względem materiału wykonania dzielimy soczewki na hydrożelowe oraz silikonowo-hydrożelowe. Te drugie to dużo nowsze rozwiązanie, obecnie polecane przez większość specjalistów. Materiał silikonowo-hydrożelowy jest z reguły dużo lepiej tolerowany przez ludzkie oko, a także jest zdrowszy dzięki większej przepuszczalności tlenu do rogówki. Z kolei soczewki hydrożelowe, już starszej generacji, stosowane są głównie przez osoby, które noszą soczewki od lat i nie widzą one powodu do zmian. Soczewki te są też tańsze.

– Bardzo duży wpływ na dobór odpowiednich soczewek ma indywidualna tendencja każdego z nas do wysychania oczu. Pamiętajmy, że pierwsze soczewki powinny być zawsze dobierane przez wykwalifikowanego specjalistę, ponieważ złe ich dopasowanie może skutkować pogorszeniem wady wzroku, a także rozwojem innych chorób oczu – dodaje Wojciech Kyciak.

Dla kogo najlepsze są soczewki?



Soczewki wskazane są dla wszystkich osób, które nie czują się komfortowo w okularach oraz dla wszystkich, którym okulary przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu. Szczególnie zalecane są tym, których wada wzroku przekracza 6 dioptrii (+/-), których równowzroczność przekroczyła 3 dioptrie, a także osobom, u których wada występuje tylko w jednym oku.

Ponadto soczewki pomagają korygować niedoskonałości przy uszkodzeniach gałki ocznej, a także złożone wady wzroku, jak np. astygmatyzm czy presbiopia. Lekarze stosują również soczewki jako opatrunek po zabiegach wykonywanych na gałce ocznej.

Soczewki kontaktowe są idealnym rozwiązaniem dla osób uprawiających sport czy pracujących fizycznie. Przy tego rodzaju aktywnościach czuć zawsze dyskomfort ograniczenia swobody ruchu czy zsuwających się z nosa okularów – ten problem może zniknąć na zawsze. Dzięki noszeniu soczewek kontaktowych możemy zupełnie zapomnieć o wadzie wzroku i oddać się całkowicie swoim zajęciom.

Soczewki kontaktowe są też dużo lepszym rozwiązaniem dla kierowców, ponieważ nawet przy słabym świetle można lepiej ocenić odległości od innych pojazdów, a dzięki ostremu widzeniu centralnemu i peryferyjnemu znika problem z dostrzeganiem szczegółów.

Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za soczewkami kontaktowymi jest to, że podnoszą samoocenę oraz dodają pewności siebie. Soczewek kontaktowych nikt nie zobaczy, więc nikt nie będzie wiedział, że dana osoba boryka się z wadą wzroku. Jest to także bardzo ważne szczególnie dla kobiet, które nie muszą już ukrywać makijażu za okularami.

