Co przyspiesza rozwój zaćmy?



Niestety, nie mamy dowodów na to, że istnieje skuteczna metoda zapobiegania zaćmie. Ryzyko wystąpienia choroby można jednak ograniczyć:

nie paląc papierosów,

zdrowo się odżywiając (dieta bogata m.in. w witaminy: A, B, E i C),

unikając promieniowania ultrafioletowego,

prowadząc zdrowy tryb życia.

Czy krople do oczu mogą pomóc uniknąć zaćmy?



– Istnieją krople, co d o których producenci zapewniają, że spowalniają rozwój zaćmy. Niestety, nie mamy przekonujących dowodów, że są one skuteczne – mówi prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik z Centrum Mikrochirurgii Oka Laser. – Wydaje się, że nie są one jednak szkodliwe.

