Wiesz, że daltoniści nie są w stanie wykonywać ponad 150 zawodów (takich jak kierowca, chemik, lekarz, farmaceuta), nie mogą prowadzić samochodu i wykonywać wielu codziennych czynności? Wiele zależy od rodzaju zaćmy.

Daltonizm, czyli ślepota barw, to zaburzenie widzenia polegające na niezdolności dostrzegania różnic między niektórymi (lub wszystkimi) barwami. Dotyka w większości przypadków (8%) mężczyzn, bardzo rzadko kobiet (ok. 0,5%).

Nazwa tego zaburzenia związana jest z chemikiem i fizykiem - Johnem Daltonem, który zielone rzeczy widział jako czerwone. Naukowiec opisał tę wadę wzroku, ale w swoich badaniach nie doszedł jej przyczyny. Później w Londyńskim Instytucie Okulistycznym ustalono, że daltonizm spowodowany jest nieprawidłową budową siatkówki oka.

Podział na trzy rodzaje daltonizmu powstał w odniesieniu do stopnia uszkodzenia czopków znajdujących się w siatkówce oka. Wyróżniamy:

monochromatyzm - to najpoważniejszy rodzaj daltonizmu. Polega na całkowitej niezdolności do rozpoznawania barw (osoba widzi wszystko na czarno-biało). Występuje bardzo rzadko;

dichromatyzm - to brak jednego rodzaju czopków, ma 3 odmiany: nierozpoznawanie barwy czewronej, nierozpoznawanie barwy zielonej, nierozpoznawanie barwy niebieskiej;

trichromatyzm - to różnica w czułości czopków, barwy, które widzi osoba mają obniżone nasycenie i/lub jaskrawość.

Zaburzenia widzenia barw to najczęściej wada wrodzona związana z chromosomem X. Wtedy daltonizm występuje od urodzenia. Daltonizm może powstać w wyniku urazu głowy, gdy uszkodzony zostanie nerw wzrokowy albo siatkówka.

Jest też daltonizm nabyty - to efekt uboczny niektórych chorób:

Ślepota barw powstać także może w wyniku przyjmowania niektórych leków.

Do diagnozy zwykle dochodzi podczas profilaktycznej wizyty u okulisty. Lekarz przeprowadza badanie - pokazuje kolorowe tablice, na których pośród wzorków wplecione są innym kolorem cyfry lub litery. Pacjent odczytuje je oddzielnie lewym i prawym okiem.

Tablice mają różne zestawy barw, dzięki czemu można zdiagnozować konkretne zaburzenie widzenia. W niektórych przypadkach można też przeprowadzić badanie anomaloskopem.

To wada wzroku, której nie da się wyleczyć, ale można ją korygować. Robi się to z użyciem specjalnych okularów albo soczewek (zobacz, jak wybrać soczewki kontaktowe). Dzięki nim osoba dotknięta daltonizmem może normalnie funkcjonować, prowadzić samochód itp. To jednak opcja dla chorych z częściowym daltonizmem. W niektórych przypadkach pomóc może operacja.

