Osób zarażonych koronawirusem jest w Polsce coraz więcej. Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia na bieżąco publikują komunikaty i najświeższe informacji o wirusie SARS-CoV-2. Żeby ochronić się przed chorobą i pozostać bezpiecznym podczas tej epidemii, trzeba mieć wiedzę.

W internecie w komentarzach, na grupach i w mediach społecznościowych codziennie pojawia się dużo pytań o różne aspekty dotyczące koronawirusa. Zebraliśmy 20 najczęściej powtarzających się. Oto garść faktów.

Czy można zachorować dwa razy na koronawirusa?

Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że osoby, które przejdą COVID-19 i wyleczą się, mają odporność, czyli nie zachorują po raz drugi. Jednak eksperci dopuszczają taką możliwość, że u osób z bardzo słabą odpornością, które były zakażone koronawirusem, choroba może ponownie się pojawić.

Czy można zarazić się korzystając z publicznej toalety?

Jeśli po skorzystaniu z toalety dokładnie umyjemy ręce wodą i mydłem, to nie. Oczywiście ze względów higienicznych i zdrowotnych lepiej nie siadać na desce w toalecie publicznej.

Czy na koronawirusa podaje się antybiotyki?

Co do zasady nie, bo antybiotyki nie działają w przypadku infekcji wirusowych. Na początku zakażenia leczenie jest objawowe i raczej wspiera się organizm i układ odpornościowy do walki z wirusem. Zdarza się jednak, że wirus toruje drogę bakteriom, które z łatwością wnikają do np. uszkodzonej błony śluzowej. W tego typu przypadkach lekarz może zdecydować o antybiotykoterapii.

Ile trwa choroba wywołana wirusem SARS-CoV-2?

To zależy od stanu zdrowia i układu odpornościowego pacjenta. Jedna osoba wyzdrowieje w 3 tygodnie, inna, u której zakażenie dosięgnie płuc, będzie potrzebowała nawet kilku miesięcy na pełną regenerację.

Czy podczas kwarantanny mogę wyprowadzić psa?

Kwarantanna to odosobnienie zdrowej osoby, u której zachodzi podejrzenie, że mogło dojść do zakażenia (była na nie narażona np. przez kontakt z osobą chorą). Ma zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Osoby odbywające kwarantannę w swoim domu, muszą w nim pozostać, nie mieć kontaktu z otoczeniem i innymi ludźmi, nie wyprowadzać psa ani nie chodzi po zakupy.

Jakie leki są potrzebne na kwarantannie?

Warto mieć w apteczce termometr, gdyż jednym z zaleceń dla osób na kwarantannie jest mierzenie temperatury co najmniej dwa razy dziennie. Dobrze mieć także środki zbijające gorączkę i przeciwbólowe, przeciwzapalne. Trzeba zaopatrzyć się też w leki na receptę, które przyjmuje się na stałe. Musi ich wszystkich wystarczyć na 2 tygodnie bez wychodzenia z domu.

Czy można odwiedzić osobę bliską, która przebywa w szpitalu?

GIS wydał w tej sprawie konkretne zalecenie: „Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje wstrzymanie lub znaczne ograniczenie odwiedzin w szpitalach”.

Czy istnieje lek na koronawirusa?

Nie, nie istnieje. Skuteczną metodą uniknięcia zakażenia będzie szczepionka. Pracuje nad nią 30 zespołów z całego świata. Jednak aby była bezpieczna i skuteczna, musi być przetestowana na zwierzętach i ludziach, i przejść wiele procedur. A to trwa. WHO podało informację, że szczepionka będzie gotowa najwcześniej za półtora roku.

Czy koronawirus zniknie podczas upalnego lata?

Eksperci badający tego wirusa spodziewają się, że lato pomoże w opanowaniu i zmniejszeniu epidemii, jednak nadal za mało wiemy o SARS-CoV-2, żeby wiedzieć to na 100%.

Czy picie wysokoprocentowego alkoholu zabija wirusa?

Nie. To nie jest sposób na pozbycie się wirusa z organizmu. Mało tego, nadużywanie alkoholu może osłabić odporność i przynieść odwrotny skutek.

Czy przy zarażeniu koronawirusem zawsze pojawia się gorączka?

Nie. Wiele osób przechodzi zakażenie bez- lub skąpoobjawowo. Na początku epidemii mówiło się o 3 podstawowych objawach: gorączce, kaszlu i dusznościach. Teraz wiadomo, że chory może mieć też inne dolegliwości, jak osłabienie, ból brzucha, zawroty głowy, nudności. Przeczytaj cały artykuł o nowych objawach koronawirusa.

Czy trzeba zrobić zapasy żywności?

Nie ma informacji, żeby w Polsce miały zostać zaraz zamknięte wszystkie sklepy. Robienie teraz dużych zapasów makaronów, mąki, mleka czy mięsa jest niepotrzebne, bo tak naprawdę nikt nie wie, jak będzie przebiegać epidemia. Jeśli ktoś czuje potrzebę zgromadzenia niezbędnych produktów, niech wybierze takie z długą datą przydatności do spożycia. Oto praktyczna lista zakupów na wypadek zamknięcia sklepów.

Jak długo wirus utrzymuje się na powierzchniach?

Według najnowszych danych naukowych SARS-CoV-2 na powierzchniach, na które trafiły krople z wirusem, może się utrzymywać nawet do kilku dni. To zależy od temperatury i materiału, z którego zrobiona jest powierzchnia (szkło, drewno, stal). Dowiedz się więcej - jak długo koronawirus utrzymuje się na powierzchniach.

Czy maski zabezpieczają przed koronawirusem?

WHO nie zaleca używania maseczek ochronnych na twarz przez zdrowych ludzi. Takie zabezpieczenie jest przeznaczone dla osób chorych oraz tych, którzy opiekują się osobami chorymi i personelu medycznego. Dlatego nie ma potrzeby zakładania maseczki na twarz, jeśli jesteśmy zdrowi i bez objawów podczas przebywania w miejscach publicznych.

Mało tego - niewłaściwe używanie maseczki może przyczynić się do zwiększenia ryzyka zarażenia (przeczytaj więcej - jakie maseczki chronią przed wirusem).

Czy można zrobić prywatnie test na koronawirusa?

To lekarz decyduje, czy takie badanie jest uzasadnione i zleca je. Nie można tak po prostu zgłosić się do laboratorium czy stacji epidemiologicznej i poprosić o wykonanie badania na obecność koronawirusa.

Czy osoby nieubezpieczone będą musiały płacić za leczenie?

Nie. Wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa - również ci, którzy nie są ubezpieczeni - będą leczeni bezpłatnie. Taką wiadomość podał oficjalnie NFZ.

Czy trzeba odkażać telefon komórkowy?

Warto to robić, bo na jego powierzchni gromadzą się chorobotwórcze mikroorganizmy. Można to zrobić chusteczką nasączoną środkiem dezynfekującym. Pamiętaj, żeby nie kłaść telefonu na stole, przy którym spożywasz posiłki i nie używać go (nie dotykać) podczas jedzenia.

Czy kobiety w ciąży są w grupie podwyższonego ryzyka?

Tak, kobiety w ciąży oraz karmiące piersią, są w grupie podwyższonego ryzyka, bo są bardziej narażone na powikłania po infekcji. Zarażenie koronawirusem może dla nich oznaczać ryzyko utraty ciąży lub poronienia. Amerykańska agencja ds. kontroli i prewencji chorób wydała zalecenia dla ciężarnych w czasie epidemii koronawirusa, m.in, aby pozostały w domu i stosowały zasady profilaktyki, a kobiety karmiące nosiły maseczkę szczególnie podczas karmienia, jeśli mogą być zakażone.

Czy lepiej unikać płacenia gotówką?

W wielu sklepach i punktach usługowych pojawiły się przy kasie komunikaty z prośbą o płatność kartą, jeśli to możliwe. WHO również zaleca zrezygnowanie w najbliższych dniach z gotówki, ale nie zakazuje tego. Radzi natomiast, aby po kontakcie z nią umyć ręce.

Czy można samemu zrobić żel antybakteryjny?

Tak. Potrzebujesz etanolu, żelu aloesowego i olejku zapachowego. Ważne, żeby alkohol miał stężenie co najmniej 90%, bo będziesz go rozcieńczać. Zobacz dokładny przepis na domowy żel antybakteryjny.

Nie znalazłaś odpowiedzi na swoje pytanie? Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, możesz skontaktować się z infolinią NFZ - 800 190 590 lub najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną.

