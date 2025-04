Spis treści:

O zakażeniu koronawirusem bez objawów, czyli infekcji bezobjawowej, mówimy w przypadku laboratoryjnego potwierdzenia obecności wirusa w wymazie z nosogardła, przy jednoczesnym braku objawów klinicznych (gorączki, kaszlu, złego samopoczucia, duszności, bólu mięśni, utraty smaku/węchu) przez cały okres obserwacji, czyli w czasie:

do wyleczenia wirusologicznego z co najmniej jednym ujemnym wynikiem testu RT-PCR,

co najmniej 14 dni po ostatniej możliwej ekspozycji na zakażenie,

co najmniej 7 dni po pierwszym pozytywnym wyniku testu RT-PCR.

Należy odróżnić zakażenie koronawirusem bez objawów od tzw. stanu przedobjawowego. Część pacjentów może mieć dodatni wynik testu na koronawirusa przed pojawieniem się symptomów.

Główne objawy koronawirusa to: gorączka, kaszel, zmęczenie, utrata smaku oraz brak węchu. Według dotychczasowych doniesień większość zakażonych osób infekcję przechodzi łagodnie i nie wymaga pobytu w szpitalu. Wiadomo jednak też, że zakażenie koronawirusem całkowicie bezobjawowo przechodzi 20% osób (a nie, jak podają niektóre źródła, nawet 80%). Oszacowali to naukowcy z Berna w Szwajcarii w dużej pracy opublikowanej w piśmie „PLOS Medicine”. Przeanalizowali oni 79 badań z danymi 6 tys. osób, z których ok. 1,3 tys. uznano za bezobjawowe.

Dotychczasowe dane sugerują, że największe szanse na przejście COVID-19 bez objawów mają osoby młode, nieobciążone chorobami przewlekłymi, bez deficytów odporności. Inaczej ujmując, prawdopodobieństwo pojawienia się objawów koronawirusa zwiększa się wraz z wiekiem.

Można postawić tezę, że każdy niezależnie od płci i wieku może przejść zakażenie koronawirusem bez objawów. Jedno z niewielkich badań, które ukazało się w „Nature”, pokazało, że spośród 37 bezobjawowych osób z koronawirusem średnia wieku wynosiła 41 lat (pacjenci mieli od 8 do 75 lat), a 22 stanowiły kobiety. Zatem każdy potencjalnie może być bezobjawowym nosicielem.

Osoby, które przechodzą zakażenie koronawirusem bez objawów, mogą zarażać. Określa się je mianem bezobjawowych nosicieli. Niektóre badania wskazują, że ta grupa ludzi odgrywa dużą rolę w rozprzestrzenianiu wirusa.

Do transmisji COVID-19 dochodzi poprzez mikroskopijne kropelki unoszące się w powietrzu, które trafiają do niego wraz z wydychanym powietrzem, w trakcie kasłania i kichania. Do przenoszenia koronawirusa dochodzi również wskutek bezpośredniego kontaktu z wydzielinami osoby zakażonej, np. poprzez ślinę.

Co więcej, jak zauważyli chińscy lekarze w pracy na łamach „Nature Medicine”, osoby które mają koronawirusa i nie mają objawów dłużej pozbywają się wirusa w organizmu.

Osoby bezobjawowe miały słabszą odpowiedź immunologiczną na zakażenie SARS-CoV-2. Stężenia swoistych IgG przeciwciał odpornościowych – przyp. red. wirusa w grupie bezobjawowej były istotnie niższe względem grupy objawowej w ostrej fazie. Grupa bezobjawowa miała jednak znacznie dłuższy czas wydalania wirusa niż grupa objawowa – przeczytamy w pracy chińskich naukowców w „Nature Medicine”.

Jeśli nie mamy symptomów, a jesteśmy zakażeni, powinniśmy izolować się od innych osób, szczególnie tych zagrożonych ciężkim przebiegiem COVID-19.

W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2, gdy nie występują żadne objawy, należy odizolować się od innych osób zdrowych i stosować się do zaleceń ograniczających rozprzestrzenianie wirusa. W myśl przepisów, w przypadku zakażenia koronawirusem bez objawów, kwarantannę można zakończyć po 10 dniach od otrzymania pozytywnego wyniku testu.

Świadomość przechodzenia zakażenia koronawirusem bezobjawowo może przynosić ulgę, jednak lekarze studzą optymizm, pokazując, że niektóre osoby, choć nie maja gorączki czy kaszlu, doświadczają innych szkód spowodowanych wirusem.

Wśród pacjentów bez objawów koronawirusa występowały przypadki limfopenii (obniżenia limfocytów poniżej normy), małopłytkowości (obniżenia płytek krwi poniżej normy), wyższego poziomu białka C-reaktywnego (wzrasta przy stanach zapalnych), ogniskowego zmętnienia w płucach świadczącego o zapaleniu płuc.

Przechodzenie infekcji bezobjawowo nie oznacza, że koronawirus nie wpływa na kondycję organizmu. Bezobjawowi nosiciele mogą doświadczać pogorszenia zdolności fizycznych, przewlekłego zmęczenia lub niepozornych objawów, jak wysypka.

Czytaj również: koronawirus a zmęczenie oraz objawy skórne koronawirusa.

Na szczęście wszystko wskazuje na to, że są to zmiany odwracalne.

