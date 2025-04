Szyjka macicy jest częścią macicy, która łączy macicę z pochwą. Dzięki niej podczas porodu dziecko może wydostać się z macicy na zewnątrz, a przy zapłodnieniu pozwala ona na dostanie się plemników do macicy.

Szyjka macicy leży w bezpośrednim sąsiedztwie zarówno z pęcherzem moczowym jak i z odbytnicą, dlatego jeżeli w szyjce macicy rozwija się guz, może on uciskać nie tylko jamę macicy, ale także wyżej wymienione narządy. Jednak szyjka jest w dużej mierze zbudowana z mięśni i jest bardzo rozciągliwa, dlatego guz musi osiągnąć duże rozmiary, żeby pojawiły się objawy z sąsiadujących narządów.

Objawy

Objawami raka szyjki mogą być nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, ale także zaburzenie oddawania moczu, nawet do jego zatrzymania w nerkach i wodonercza, które może być przyczyną niewydolności narządu. Mogą się pojawić także objawy ucisku odbytnicy – zaparcia, biegunki lub bolesne parcia na stolec. W zaawansowanych postaciach raka może on także naciekać pochwę. Naciek nowotworowy może dojść także aż do kości miednicy i powodować ból oraz złamania miednicy. Nowotwór może się szerzyć nie tylko przez ucisk i naciek sąsiadujących narządów ale także przez sąsiadujące węzły chłonne do narządów odległych.

Profilaktyka

Objawy raka szyjki macicy są niespecyficzne i wynikają z rozrostu guza oraz ucisku lub naciekaniu przez niego innych narządów. Dlatego wykrywanie nowotworu dopiero po objawach klinicznych jest błędnym postępowaniem, gdyż wskazuje na duże zaawansowanie choroby, a w konsekwencji na nieduże szanse powodzenia leczenia – jeżeli rak nacieka narządy sąsiednie bardzo trudno wyciąć go z marginesem zdrowych tkanek, wtedy pozostaje paliatywne leczenie pod postacią radiochemioterapii.

Metodą z wyboru w rozpoznawaniu raka szyjki macicy powinna być cytologia.

Szyjka macicy pokryta jest nabłonkiem, a to właśnie nieprawidłowe komórki nabłonka są najczęściej punktem wyjścia raka szyjki macicy. Nabłonek ten złuszcza się co miesiąc w czasie cyklu miesięcznego i można go pobrać specjalną szczoteczką, a następnie obejrzeć pod mikroskopem czy komórki są prawidłowe czy nie – na tym właśnie polega badanie cytologiczne. Cytologia rozmazy z kanału szyjki macicy pozwala na wczesne wykrycie nowotworu oraz zmian, które mogą się przemienić w nowotwór. Bycie kobietą to czynnik rozwoju raka szyjki macicy – jednak można się bronić. Skuteczną bronią jest właśnie cytologia.

