Dieta odgrywa ważną rolę w powstaniu oraz leczeniu objawów astmy oskrzelowej. Niektóre badania dowodziły, że nadmiar mięsa może wpływać na rozwój choroby, z kolei dieta śródziemnomorska może łagodzić jej przebieg, a także chronić przed astmą. Wnioski są jednak niespójne, a część ekspertów podważa ich rzetelność.

Jedno z nowych badań dowodzi, że związki zawarte w gotowanym mięsie, zwane produktami zaawansowanej glikacji białek (AGE, ang. advanced glycationend-products), u niektórych dzieci z astmą powodują nasilenie świstów oddechowych. Autorzy pod kierunkiem dr Jing Genie Wang ze Szkoły Medycznej Mount Sinai w Nowym Jorku, ocenili poziom spożywanych związków AGE, ilość mięsa w diecie i częstość występowania świszczącego oddechu.

W eksperymencie wzięło udział ponad 4,3 tys. dzieci w wieku od 2 do 17 lat.

Chociaż nowe badanie wskazuje na możliwy związek z nasileniem objawów astmy, to spożycie mięsa nie jest powszechnie uznawane za czynnik, który zwiększa ryzyko zachorowania dziecka na tę chorobę.

Niedawno w innej pracy, która pojawiła się w piśmie „Medicine”, eksperci przeanalizowali 9 różnych badań na temat wpływu mięsa na astmę u dzieci i zauważyli, że ich wyniki również nie są spójne.

Porównywano spożycie mięsa 3 lub więcej razy w tygodniu, ze sporadycznym albo zerowym jedzeniem. Okazało się, że nie ma istotnego związku z ryzykiem astmy u dzieci.

Coraz więcej lekarzy pediatrów pochwala wprowadzanie diety z ograniczeniem lub wyłączeniem mięsa u dzieci. Dieta wegetariańska w połączeniu z aktywnością fizyczną wpływa korzystnie na zdrowie, w tym zwłaszcza na układ krążenia, chroniąc przed wczesnymi chorobami serca i naczyń.

Jednak uwaga, dieta bezmięsna powinna być dobrze zbilansowana i dostarczać dziecku odpowiednią ilość energii. Przed jej wprowadzeniem, rodzice powinni skonsultować się z lekarzem pediatrą. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na podaż żelaza, kwasów tłuszczowych, cynku, wapnia oraz witamin B 12 i D, pamiętając, że wiele z tych związków najlepiej wchłania się właśnie z posiłków zwierzęcych, a nie roślinnych.

Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, która cechuje się nadmierną reakcją oskrzeli. Aktualnie uznaje się ją za najczęstszą chorobę wieku dziecięcego, wymagającą podawania leków, a liczba chorych stale rośnie. Nie są znane przyczyny astmy. Jednak główne znaczenie mają czynniki genetyczne i środowiskowe.

Szacuje się, że ryzyko astmy u dziecka wynosi 25%, jeśli jedno z rodziców ma astmę, i wzrasta do 50%, jeśli choroba występuje u obojga rodziców. Więcej zachorowań obserwuje się na terenach miejskich, uprzemysłowionych i zanieczyszczonych, co wskazuje na duży wpływ środowiska.

Astma najczęściej ma podłoże alergiczne. Może rozwinąć się u dziecka w sytuacji, gdy alergia nie jest prawidłowo leczona.