Przełom zimy i wiosny to czas, w którym często zapadamy na różnego rodzaju infekcje i jesteśmy bardziej podatni na działanie wirusów i bakterii. Katar, zapchany nos, zapalenie krtani, a nawet płuc, to w okresie przejściowym bardzo powszechne choroby układu oddechowego zarówno wśród dzieci, jaki i dorosłych.

Jedną z najskuteczniejszych form leczenia takich dolegliwości są inhalacje z użyciem specjalistycznego sprzętu do nebulizacji, czyli urządzenia, które rozprasza lek w formę aerozolu i ułatwia jego wchłanianie. Lek podany w ten sposób, podczas oddychania, dociera dokładnie w miejsce, w którym powinien działać, a taka terapia jest często dużo bardziej efektywna niż tradycyjne metody. Tutaj jednak pojawia się wiele niewiadomych...

Czym się kierować w wyborze inhalatora?

Przy wyborze inhalatora należy zwrócić uwagę na kilka istotnych danych, które podpowiedzą nam, czy sprzęt, który wybraliśmy spełni nasze oczekiwania. Zależy nam przecież, by lek trafił do miejsca, w którym ma zadziałać.

Wielkość cząsteczek na jakie rozbijany jest lek przy nebulizacji jest określana w μm i istnieją trzy sposoby jej pomiaru. Najbardziej dokładnym systemem pomiarowym jest Malvern – MMD (nie mylić z systemem API MMAD – najmniej dokładnym i niestety najczęściej stosowanym przez producentów). Po krótce, im mniejsza jest cząsteczka, tym większy jest jej zasięg. Oznacza to, że cząsteczki w rozmiarach powyżej 8 μm zatrzymają się w krtani i tchawicy, a do oskrzeli i płuc dostaną się tylko te, których rozmiar jest mniejszy od 5 μm. Dlatego dobre urządzenie do nebulizacji powinno wytwarzać cząsteczki o rozmiarach 1-5 μm.

Efektywna nebulizacja, czyli jak skutecznie podawać lek

Należy też pamiętać, że pęcherzyki oskrzelowe i płucne są zbudowane jak gąbka. Mają duże zdolności chłonne, ale zanim zaczną przyswajać pożądany lek – muszą się otworzyć na wchłanianie. Trwa to najczęściej około 4 minut. Dlatego, by nie marnować leku, przez pierwsze 4 minuty można spokojnie prowadzić inhalację za pomocą soli fizjologicznej, a dopiero po tym czasie w nebulizatorze umieścić lek. Należy pamiętać, że wspomniane pęcherzyki otwierają się tak jak gąbka, ale też, tak jak gąbka mają swoją maksymalną pojemność. Osiągają ją w około 10 minut. Dlatego też efektywna inhalacja nie powinna trwać dłużej, gdyż czas powyżej tego poziomu, jest czasem, gdy lek nie jest już zwykle fizycznie wchłaniany.

Szybkość podawania leku

Bardzo ważnym parametrem dla prawidłowej inhalacji jest szybkość podawania leku przez urządzenie. Optymalna nebulizacja powinna trwać, jak wspomnieliśmy, około 10 minut. W zależności od szybkości podawania leku przez wybrany model nebulizatora, należy zastosować odpowiedni stopień jego rozcieńczenia. Dlatego jeśli nasz nebulizator jest szybki, to należy rozłożyć podanie leku w czasie, tak by trwało ono 10 minut (rozcieńczając go NaCl).

Rodzaje nebulizatorów i inhalatorów – co wybrać?

Wybór nebulizatorów na rynku jest bardzo duży, podobnie jak bardzo zróżnicowane są ich ceny. Łatwo się pogubić lub – w najgorszym wypadku – dać się nabrać. Oprócz parametrów technicznych i trybu pracy, ważne są też preferencje dotyczące samego podawania leku i potrzeb pacjenta.

Dużą popularnością cieszą się urządzenia mające wyłącznie funkcję nebulizacji, które są cenowo przystępne i spełniają wysokie standardy oraz wszystkie założenia podawania leku za pomocą inhalacji. Przy wyborze takiej opcji warto pamiętać, że tutaj dużo bardziej efektywna jest inhalacja za pomocą ustnika – niestety użycie maski powoduje spore straty preparatu, chociaż w przypadku małych dzieci jest często jedyną możliwą opcją. W tej kategorii polecamy model Microlife NEB 100B oraz Philips Respironics Family, lub bardziej przyjazne dzieciom Medel Star lub Flaem Nuova Magic w kształcie biedronki.

Producenci inhalatorów stale wychodzą naprzeciw potrzebom pacjentów. By zwiększyć procent wchłanialności podawanego preparatu i zniwelować jego straty, powstały inhalatory zaopatrzone w filtry, które, przy użyciu ustnika, powodują, że lek z wydychanego powietrza wraca do pojemniczka i może zostać ponownie użyty. Dzięki takiej funkcji, do organizmu trafia nawet 3 razy więcej pożądanego leku niż przy użyciu standardowego inhalatora. Mimo, że koszt takiego urządzenia jest nieco wyższy od modelu basic, to na pewno warto zastanowić się nad jego zakupem, gdyż znacznie niweluje on koszty całkowitego leczenia i zwiększa jego efektywność. Tutaj z ofertą także wychodzi Philips (model Respironics PRO) oraz Microlife (NEB 50A).

Nebulizatory do zadań specjalnych

Istnieją także nebulizatory wielofunkcyjne, które służą nie tylko do podawania leku za pomocą ustnika czy maski, lecz dzięki specjalnej końcówce irygacyjnej są w stanie odetkać nos czy oczyścić zatoki. Irygator do nosa rozbija sól fizjologiczną na znacznie większe cząsteczki niż w przypadku inhalacji przez gardło, co pozwala szybko przeczyścić zatoki. Taką funkcjonalność swoim pacjentom proponuje Microlife w modelu NEB 10A lub Medel Maxi 2012.

