Ciąża to wyjątkowy czas dla naszego organizmu. Niestety czasem towarzyszą mu nieprzyjemne dolegliwości. Wśród nich prym wiodą problemy stomatologiczne - na problemu z zębami skarży się większość ciężarnych. Sprawdź, jak zadbać o zęby w ciąży.

Zapalenie dziąseł - kiedy najczęściej pojawiają się problemy?



Objawy zapalenia dziąseł pojawiają się najczęściej w drugim trymestrze ciąży. Dziąsła stają się zaczerwienione, rozpulchnione, bolesne i krwawią podczas szczotkowania zębów. Przyczyną są zmiany hormonalne, które zachodzą w organizmie przyszłej mamy. Powodują rozszerzenie naczynek krwionośnych i zwiększenie ich kruchości przez co dziąsła, które są silnie ukrwione, stają się wrażliwe nawet na drobne urazy. Jak je więc chronić?

Kiedy warto zacząć dbać o zęby?

Wybierz się do dentysty jeszcze przed ciążą. Skontrolowanie stanu zębów i naprawienie wszystkich ubytków jest bardzo ważne, ponieważ próchnica to potencjalne źródło zakażenia dla całego organizmu, a nie tylko jamy ustnej. Co więcej, w czasie ciąży zęby zwykle psują się szybciej, zaś leczenie w znieczuleniu miejscowym nie jest wskazane. Lepiej więc nie ryzykuj.

Jak dbać o zęby podczas ciąży?

Myj zęby po każdym posiłku bardzo ostrożnie (miękką szczoteczką, kolistymi ruchami), ale nie skracaj czasu szczotkowania, chcąc chronić dziąsła przed zranieniami. Taka taktyka bowiem nie przyniesie wcale poprawy. Przeciwnie, przy rzadkim czy pobieżnym myciu resztki jedzenia pozostaną na zębach i dziąsłach, co tylko zwiększy dolegliwości. Dla złagodzenia podrażnień warto natomiast delikatnie masować dziąsła (np palcem) oraz płukać usta naparem z rumianku.

Jaką stosować dietę?

Przede wszystkim ogranicz słodycze i napoje gazowane, a swoją dietę wzbogać o pokarmy, zawierające naturalną witaminę C (jest obecna np. w jabłkach czy kiwi), która uszczelnia ścianki naczyń krwionośnych i zapobiega krwawieniom. Wybieraj również produkty mleczne bogate w białko i wapń.