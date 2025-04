Czy to na pewno astma?

Diagnostyka astmy opiera się na precyzyjnym ustaleniu objawów i schematu ich występowania oraz na badaniu spirometrycznym, które musi wykazać, iż zwężenie oskrzeli występujące w następstwie reakcji zapalnej jest odwracalne za pomocą leków. Następnie lekarz dostaje wynik i na jego podstawie i rozmowie z pacjentem jest w stanie ustalić optymalne leczenie.

Od postawienia diagnozy

Leczenie astmy rozpoczyna się po ustaleniu rozpoznania, czyli dokładnej diagnozie. W przypadku umiarkowanych postaci stosuje się jako leczenie z wyboru glikokortykosteroid wziewny. Jest to leczenie, które w najlepszym stopniu koreluje z dobrą kontrolą schorzenia oraz wpływa na zmniejszenie reakcji zapalnej.

Modyfikacja leczenia - decyzja lekarza

Jeśli okaże się, że leczenie nie jest wystarczające, czyli pacjent obserwuje nadal objawy, mimo trzymiesięcznego okresu obserwacji, lekarz może rozszerzyć spektrum stosowanej terapii o długodziałający lek beta-adrenomimetyczny. Kolejno można wprowadzać leki wspomagające oraz większe dawki leków podstawowych. Jeśli objawy są świetnie kontrolowane, lekarz prowadzący ma możliwość zamiany glikokortykosteroidu na lek o słabszym działaniu. O wszelkich zmianach zawsze decyduje lekarz.

Kontrola choroby a objawy

Stosujemy leki dwóch grup: kontrolujące przebieg choroby oraz leki zmniejszające nasilenie objawów w przypadku ich wystąpienia. Do pierwszych należą glikokortykosteroidy wziewne oraz długodziałające leki beta adrenomimetyczne. Aby dowiedzieć się więcej o lekach kontrolujących przebieg choroby, przeczytaj artykuł "Kontrola astmy". By uzyskać zmniejszenie objawów astmy, czyli kaszlu i duszności spowodowanej skurczem oskrzeli, stosujemy leki rozszerzające oskrzela, czyli leki beta-adrenomimetyczne o szybkim działaniu. W przypadku napadu działają one szybko i krótko, przynosząc pacjentowi ulgę, jednak nie mając wpływu na całokształt prowadzenia choroby.

Silne objawy, szybka reakcja

W przypadku, gdy objawy są nasilone, a stan pacjenta się pogarsza, konieczna może być hospitalizacja. Niezmiernie ważne jest podanie leków, które szybko i sprawnie niwelują objawy. Należą do nich szybko działające leki beta-adrenolityczne, glikokortykosteroidy podawane ogólnoustrojowo oraz tlen. Korzysta się również z innych leków, które znalazły zastosowanie w tego typu stanach.

