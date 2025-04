Ryzyko zachorowania

Astma jest to przewlekła choroba zapalna, w której oskrzela reagują w sposób nadmierny na normalnie obojętne czynniki występujące w naszym otoczeniu. Może to być związanie z wystąpieniem alergii lub zanieczyszczeniami powietrza, nieżytem górnych dróg oddechowych, wysiłkiem fizycznym czy paleniem papierosów. Zauważono zdecydowanie większą zapadalność na astmę w grupie ludzi mieszkających w mieście, w porównaniu ze wsią.

Astma jako przewlekła choroba zapalna

Większość postaci astmy ma podłoże atopowe. Oznacza to, iż antygen (roztocze, sierść zwierząt, pyłki, drobinki kurzu) wyłapywany jest poprzez odpowiednie przeciwciała produkowane przez ustrój ludzki. Jest to reakcja typu natychmiastowego lub opóźnionego. Przeciwciała te gromadzą się na komórkach odpowiedzialnych za unieszkodliwienie obcej substancji - bazofilach i komórkach tucznych. Immunoglobuliny te należą do klasy IgE, które odpowiedzialne są za rozwój alergii.

Kaskada obturacji

W przypadku takiego rozwoju reakcji, aktywacji ulegają komórki odpornościowe (eozynofile, mastocyty, limfocyty), które wydzielają odpowiednie mediatory przyciągające kolejne komórki. Dzięki temu tworzy się zbiór komórek zapalnych, które dodatkowo powodują obturację oskrzeli i ich obrzęk.

Astma wysiłkowa

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku na przykład astmy wysiłkowej. Tu komórki organizmu w sposób niekontrolowany reagują na zmiany w organizmie zachodzące pod wpływem sportu wyzwalając mediatory powodujące skurcz oskrzeli.

Jaki jest efekt tych zmian?

Objawy pojawiają się zwykle w nocy i nad ranem, co dla lekarza jest cenną informacją. Najbardziej niepokojąca dla pacjenta jest duszność, czyli subiektywne uczucie braku powietrza. Dochodzi również kaszel oraz ewentualnie świszczący oddech.

