Nieprzewidywalna choroba

Ciężko jest zapanować nad astmą, szczególnie na początku leczenia. Wiąże się to z różną kontrolą objawów we wstępnej fazie leczenia, szczególnie w cięższych postaciach tej choroby. Charakterystyczną cechą astmy jest również zmienność symptomów, co sprawia, iż są one w małym stopniu przewidywalne. Dużą wagę wówczas przywiązuje się do obserwacji chorego i bardzo skrupulatnym ustalaniu objawów. Ważne jest w tym przypadku również dobrej jakości badanie spirometryczne.

Brak kontroli - ryzyko zaostrzeń

Zaostrzenia pojawiają się w astmie niekontrolowanej, w której konieczny jest intensywny nadzór. W okresie remisji stosuje się również leczenie, które ma na celu zmniejszenie ryzyka pogorszenia się stanu chorego.

Ciężkie zaostrzenia

Zaostrzenia mogą przybrać formę łagodną lub ciężką. W łagodnej postaci głównym powodem niepokoju jest duszność. W przypadkach ciężkich pacjent nie jest w stanie mówić, podpiera się rękoma umożliwiając w ten sposób najsilniejszą pracę mięśni ułatwiających oddychanie. Chory jest pobudzony i niespokojny. Tętno i oddech są przyspieszone.

Co powinno budzić największe obawy?

Bardzo ciężkie zaostrzenia mogą skutkować nawet zatrzymaniem oddychania, przez co szybkie przewiezienie do szpitala jest podstawą sukcesu terapeutycznego.

Chory zachowuje się inaczej niż w lżejszych formach - jest cichy, spokojny, a jego tętno jest zwolnione. Należy pamiętać, by nie eksperymentować w warunkach domowych na pacjencie - należy wezwać pogotowie, dzięki czemu specjalista poda leki doraźne i obserwując pacjenta, przewiezie go do szpitala.

Optymalne leczenie w zaostrzeniach

W szpitalu najważniejsze jest szybkie rozszerzenie oskrzeli, czyli zastosowanie leku beta-adrenomimetycznego. Stosuje się również glikokortykosteroidy podawane doustnie lub dożylnie. Podczas zaostrzeń spada przepływ tlenu przez płuca, przez co istotne jest zwiększenie jego stężenia w mieszaninie oddechowej poprzez podanie tlenu przez maskę lub wąsy. Mogą być również stosowane dodatkowe leki wspomagające.

