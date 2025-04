Nerki to fabryka, która pracuje na najwyższych obrotach przez całą dobę. Głównym jej zadaniem jest filtrowanie krwi i oddzielanie od niej szkodliwych substancje przemiany materii. Te „odpady” wydalane są na zewnątrz organizmu razem z moczem. Czasami jednak część z nich pozostaje na dnie kielicha nerkowego i tworzy tam rodzaj płytki. Jeśli nie zdoła się sama rozkruszyć i nie wypłynie razem z moczem, dołączą do niej kolejne warstwy osadu, z którego z czasem zaczną się formować kamienie nerkowe.

1. Czy kamienie nerkowe są groźne?

Dopóki kamienie są małe, nie ma problemu. Swobodnie wydostają się z nerek i nie utrudniają odpływu moczu. Wówczas można nawet o nich nie wiedzieć. Jeśli jednak któryś z nich zablokuje przewód moczowy, zaczynają się kłopoty. Pojawia się bardzo silny ból w okolicy lędźwiowej, promieniujący aż do pachwiny i narządów płciowych. Mogą mu towarzyszyć nudności, wymioty, wzdęcia, parcie na pęcherz. Czasami objawy te można złagodzić domowymi sposobami. Jeżeli jednak kolka nie przechodzi przez kilka godzin, rośnie temperatura i nie można oddać moczu, lepiej szybko wybrać się do lekarza, bo taka sytuacja może doprowadzić nawet do niewydolności nerek.

2. Co zrobić podczas ataku kolki nerkowej?

Kolka nerkowa pojawia się wtedy, kiedy jeden z kamieni utknie podczas wydostawania się z nerek. Atak kolki nerkowej pojawia się zwykle nagle i jest bardzo bolesny. Podpowiadamy, jak sobie pomoc podczas ataku kolki nerkowej:

jak najszybciej przyjmij leki. W takiej sytuacji najlepiej zadziałają preparaty o działaniu przeciwbólowym i rozkurczowym (np. Pyralgin, Tolargin, No-Spa, Galospa).

wykorzystaj moc ciepła. Jeśli dasz radę, wejdź do wanny wypełnionej ciepłą wodą. Jeśli nie, połóż się na boku i przyłóż do brzucha termofor.

Jeśli dasz radę, wejdź do wanny wypełnionej ciepłą wodą. Jeśli nie, połóż się na boku i przyłóż do brzucha termofor.

staraj się dużo pić. Najlepiej wodę lub napar z mniszka pospolitego (2 łyżeczki suszu na filiżankę wrzątku). Spróbuj też pochodzić choć chwilę i oddać mocz.

3. Jak leczyć atak kamieni nerkowych?

Osobie, która cierpi z powodu ataku kamieni nerkowych konieczne bywa podanie silnego leku rozkurczowego w zastrzyku. Niestety, nawet po nim ból utrzymuje się około godziny. Niezbędne jest także wykonanie badań, które pokażą, jak bardzo zaawansowany jest problem. Podstawą jest USG nerek. Niekiedy lekarz zleca również tzw. urografię, czyli wykonanie 3–4 zdjęć rentgenowskich jamy brzusznej po dożylnym podaniu kontrastu. Dzięki temu badaniu można się przekonać, czy mamy do czynienia z tzw. kamicą cieniującą (widać kamienie na zdjęciu), czy bezcieniującą.

4. Jak leczyć kamienie nerkowe?

Dalsze leczenie zależy od wyniku urografii (od tego, z jakimi kamieniami mamy do czynienia).

W przypadku kamicy bezcieniującej (tzw. kamienie moczanowe) zwykle wystarczy zastosowanie specjalnej diety oraz leki (np. zawierające allopurinol), które potrafią rozpuścić kamienie. Leczenie trwa zwykle ok. 6–8 tygodni.

(tzw. kamienie moczanowe) zwykle wystarczy zastosowanie specjalnej diety oraz leki (np. zawierające allopurinol), które potrafią rozpuścić kamienie. Leczenie trwa zwykle ok. 6–8 tygodni. W przypadku kamicy cieniującej sprawa jest bardziej skomplikowana. Takich kamieni bowiem nie da się rozpuścić i trzeba zastosować leczenie zabiegowe. Na szczęście dziś już rzadko stosuje się klasyczną operację, czyli rozcięcie np. nerki lub moczowodu i wyjęcie kamienia. W ponad 85 proc. przypadków wystarczają techniki mało inwazyjne, m.in. laparoskopia lub rozbicie kamieni ultradźwiękami). Usunięcie kamieni nie oznacza jednak, że za jakiś czas nie pojawią się nowe złogi. Aby zmniejszyć to niebezpieczeństwo, trzeba przestrzegać właściwej diety. Uzależniona jest ona od rodzaju kamieni, które u nas zdiagnozowano.

5. Jakie są rodzaje kamicy nerkowej?

Rodzaj kamicy zależy od składu kamieni, które powiadają się w nerkach. Innymi słowy - to, z czego zbudowany jest kamień pozwala określić, z jaką kamicą mamy do czynienia. Wśród najczęściej spotykanych kamic wyróżniamy:

W przypadku kamicy szczawianowej trzeba z codziennej diety wykluczyć szczaw, szpinak, buraki, herbatę, kawę i czekoladę.

trzeba z codziennej diety wykluczyć szczaw, szpinak, buraki, herbatę, kawę i czekoladę. Osoby z kamicą moczanową muszą unikać mięsa, śledzi, roślin strączkowych (grochu, fasoli, bobu), kakao, kawy i herbaty.

muszą unikać mięsa, śledzi, roślin strączkowych (grochu, fasoli, bobu), kakao, kawy i herbaty. Kamica fosforanowa wymaga natomiast ograniczenia w diecie mleka i jego przetworów oraz roślin strączkowych.

wymaga natomiast ograniczenia w diecie mleka i jego przetworów oraz roślin strączkowych. W kamicy cystynowej stawiać należy przede wszystkim na nabiał i produkty roślinne, a ograniczyć z kolei spożycie mięsa i jego przetworów.

Dowiedz się więcej o objawach kamicy nerkowej z naszego forum medycznego.

