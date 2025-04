Katar to najczęstsza dolegliwość występująca u dzieci. Może nawracać nawet kilkanaście razy w roku. Choć jest zwykłą dolegliwością, może przerodzić się w poważną chorobę.

Katar jest szczególnie uciążliwy dla niemowląt, które oddychają wyłącznie przez nos, a dodatkowo nie posiadają odruchu siąkania. Nawet niewielka wydzielina w nosku uniemożliwia im swobodne ssanie piersi lub picie z butelki. Zakatarzony malec jest niespokojny, marudny, nie ma apetytu i źle sypia. Dlatego tak ważne jest oczyszczanie noska z zalegającej wydzieliny.

Na rynku oczywiście dostępne są wszystkim znane gruszki, a także urządzenia, przez które wysysa się katar ustami, używając własnych płuc (aspiratory ustne). Jednak gruszki są mało skuteczne, zaś wciąganie powietrza ustami razem z katarem dziecka może spowodować przeniesienie się choroby na nas. Dodatkowo odciąganie kataru przy użyciu aspiratorów ustnych jest niejednostajne, uzależnione od umiejętności i predyspozycji osoby dokonującej czynności odciągania. Im większe dziecko, im cięższa dolegliwość, tym problem staje się poważniejszy. Wszystko to decyduje o nieskuteczności w/w urządzeń.

Katarek plus można stosować już od pierwszego dnia życia. To aspirator podłączany do domowego odkurzacza. Redukuje siłę ssącą odkurzacza, zapewniając bardzo delikatne, jednostajne i wyjątkowo skuteczne usunięcie zalegającej wydzieliny z noska. Odciąganie trwa zaledwie kilka sekund, jest całkowicie bezpieczne i bezbolesne. Przeźroczysta budowa pozwala w łatwy sposób ocenić charakter i ilość wydzieliny.

Odciąganie powinno trwać kilka sekund w sposób przerywany aż do całkowitego usunięcia wydzieliny z obu dziurek nosa. W celu oczyszczenia noska końcówkę odciągacza należy przemieszczać w otworze nosowym w kierunku góra-dół. Skuteczność zabiegu można podnieść poprzez zmianę kąta ułożenia końcówki. Z obserwacji wynika, że zabieg jest przyjemniejszy, gdy dziecko ma otwartą buzię. Odciąganie można powtarzać kilka razy dziennie aż do usunięcia wydzieliny. Zaleca się, aby po każdorazowym zabiegu nawilżyć śluzówkę nosa dziecka.

Odciąganie zalegającego kataru jest uzupełnieniem leczenia medycznego (warunkiem skuteczności leków aplikowanych do nosa jest oczyszczenie go z wydzieliny), poprawia samopoczucie, umożliwiając swobodne oddychanie i zapobiega dalszym powikłaniom związanym z katarem. Należy jednak pamiętać, iż odciąganie kataru może być niewystarczające do likwidacji jego przyczyny, dlatego konsultacja lekarska jest jak najbardziej wskazana i nie wolno jej bagatelizować. Katarek plus skutecznie zastępuje inne, mniej wydajne produkty dostępne na rynku i używane w warunkach domowych (np. popularne gruszki).