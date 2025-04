Ostatnio coraz głośniej robi się o krztuścu, chorobie zakaźnej popularnie zwanej kokluszem. Według danych Narodowego Instytutu zdrowia w zeszłym roku liczba zachorowań na tę chorobę w porównaniu do lat poprzednich wzrosła niemal czterokrotnie! Podpowiadamy, co powinnaś wiedzieć o tej chorobie i jak rozpoznać jej pierwsze objawy.

Krztusiec - co to takiego?

Krztusiec, czyli popularny koklusz to ostra choroba zakaźna, wywołana przez bakterie tzw. pałeczkę krztuśca. Choroba dotyka górnych dróg oddechowych, przyczyniając się do napadowych duszności i występowania uciążliwego, dławiącego kaszlu. Na krztusiec równie często chorują dzieci, co dorośli, którzy nie przechodzili wcześniej tej choroby. Przebycie krztuśca daje organizmowi odporność przeciw chorobie na dłuższy czas, jednak nie jest gwarancją niezachorowania na krztusiec w przyszłości.

Jakie są objawy krztuśca?

Symptomy, które mogą świadczyć o rozwoju krztuśca różnią się w zależności od fazy rozwoju choroby. Pierwsze objawy krztuśca to:

nieżyt dróg oddechowych,

osłabienie,

ból gardła,

katar,

suchy kaszel,

zapalenie spojówek,

stany podgorączkowe.

Powyższe objawy pierwszej fazy choroby to tzw. faza kataralna, która trwa około 2 tygodni i jest okresem najwyższej zaraźliwości. Ponieważ krztuścem można zarazić się wyłącznie poprzez bezpośredni kontakt z chorą osobą, w tym okresie należy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z chorymi na krztusiec.

Druga faza krztuśca, tzw. faza napadowego kaszlu trwa okołu 10 dni. Do powyższych objawów dołączają także:

ataki napadowego kaszlu

wymioty

W ostatniej, 3 fazie zdrowienia objawy krztuśca powoli ustępują, jednak należy pamiętać, że całkowite ustanie pokasływania może trwać nawet kilka miesięcy.

Jak leczyć krztusiec?

Krztusiec jako zakaźną chorobę bakteryjną należy leczyć za pomocą przepisanych przez lekarza antybiotyków. Dodatkowo podaje się leki łagodzące objawy towarzyszące chorobie - środki łagodzące kaszel czy obniżające gorączkę. Warto pamiętać, aby pokój chorego był często wietrzony i nawilżany, ponieważ takie warunki ułatwiają odkrztuszanie i pomagają zwalczyć objawy choroby. W przypadku rozpoznania objawów krztuśca (lub jakichkolwiek wątpliwości) należy bezzwłocznie zgłosić się do lekarza. Nieleczony krztusiec może prowadzić do wielu groźnych powikłań takich jak:

uszkodzenie wzroku, słuchu, zapalenie oskrzeli u dzieci, płuc, nerek, opon mózgowych a nawet do śmierci.

W Polsce dostępna jest szczepionka przeciw krztuścowi, warto więc zapytać o nie lekarza. Najlepiej szczepić małe dzieci oraz osoby dorosłe, które mogą mieć z nimi styczność, a których odporność przeciw tej chorobie zmniejszyła się (okres odporności na pałeczki krztuśca po szczepieniu wynosi od 5 do 10 lat).