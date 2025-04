Przegroda nosowa to część nosa, która dzieli go na dwie strony - prawą i lewą. Wykonana jest z tkanki chrzęstnej i kostnej, na których styku dochodzi czasem do skrzywienia. Zdarza się, że jest ono całkowicie niewidoczne i nieodczuwalne.

W niektórych przypadkach potrafi jednak bardzo utrudnić pacjentowi funkcjonowanie, ponieważ może doprowadzić nawet do niedrożności nosa. Krzywa przegroda nosowa może pojawić się w każdym wieku. Zwykle nie wpływa na wygląd.

W przypadku zdiagnozowania krzywej przegrody nosowej warto zastanowić się nad odpowiednim leczeniem. Zmiany nie ustaną samoistnie i z czasem będą się dodatkowo powiększać powodując coraz większy dyskomfort.

Krzywa przegroda nosowa - przyczyny

Krzywa przegroda nosowa może być schorzeniem wrodzonym (nieregularny wzrost tkanki kostnej i chrzęstnej) lub nabytym. W tym drugim przypadku powstaje najczęściej w wyniku urazów nosa. Często dochodzi do nich m.in. podczas uprawiania sportu lub w wyniku wypadków. Krzywa przegroda nosowa może być także zmianą, do której dochodzi podczas porodu.

Dzieje się tak, ponieważ w trakcie porodu dziecko zazwyczaj ma spłaszczony nos. U większości maluchów po jakimś czasie dochodzi do samoistnego wyprostowania. W niektórych jednak przypadkach tkanki nie wracają jednak na swoje miejsce, w konsekwencji czego tworzy się krzywa przegroda nosowa.

Objawy krzywej przegrody nosowej

Głównym objawem krzywej przegrody nosowej jest niedrożność nosa. Charakteryzuje się ono nieprzyjemnym uczuciem zatkanego nosa, które jest bardzo trudne i niekomfortowe do oczyszczenia. Utrudnia to przepływ powietrza i usuwanie wydzielin z nosa i zatok.

Inne objawy krzywej przegrody nosowej:

głośne chrapanie,

częste i nawracające się infekcje górnych dróg oddechowych,

krwawienie z nosa,

przewlekłe zapalenie ucha,

częste oddychanie przez usta,

nawracające się zapalenia zatok,

częste bóle głowy,

zaburzenia węchu,

chrypka bez bólu gardła

Operacja przegrody nosowej

Przede wszystkim należy pamiętać, że nie każda krzywa przegroda nosowa wymaga leczenia operacyjnego. Zdarza się, że zmiana jest na tyle mała, że wpływa w żaden sposób na pogorszenie komfortu pacjenta.

Na zabieg przede wszystkim kierowane są osoby, dla których krzywa przegroda nosowa jest bardzo uciążliwa. Zabieg można wykonać w każdym wieku, jednak warto pamiętać, że przegroda nosowa może kształtować się nawet do 20 roku życia.

Operacja przegrody nosowej trwa od 30 do 90 minut. Początkowo pacjentowi nacina się nos w okolicy przedsionka. Następnie jeżeli jest to możliwe - wykonuje się korekcję chrząstki. Jeżeli nie ma takiej możliwości - chrząstka zostaje usunięta i potem ponownie umieszczona w prawidłowy sposób w nosie pacjenta.

Bardzo rzadko zdarza się, że po operacji dochodzi do powikłań. Najczęściej są to krwawienia lub ponowna niedrożność nosa, która wynika z nieprawidłowego wyprostowania przegrody. Inne możliwe komplikacje:

polipy w nosie,

nadmierne wysuszenie nosa,

infekcje zatok,

drętwienia - zębów, górnej części twarzy lub podniebienia,

brak smaku lub węchu,

bóle głowy,

długotrwałe gojenie się ran.

