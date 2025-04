Czym właściwie jest nadciśnienie tętnicze?

Nadciśnienie tętnicze utrwalone to podwyższenie ciśnienia tętniczego powyżej normy wykazane w trzech niezależnych pomiarach. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), granicą normy jest 139 mm Hg dla ciśnienia tętniczego skurczowego ("górnego") oraz 89 mm Hg dla ciśnienia tętniczego rozkurczowego ("dolnego").

Komu zagraża nadciśnienie tętnicze?

Czynników ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego jest wiele. Najważniejsze z nich to:

wiek powyżej 60 lat,

płeć męska,

obciążenie rodzinne,

cukrzyca typu 2,

palenie papierosów,

nadużywanie alkoholu,

niewielka aktywność fizyczna,

otyłość,

zła dieta, w tym nadużywanie soli i produktów wysokosodowych.

Co powinno nas zaniepokoić?

Nadciśnienie tętnicze niestety nie boli. Niestety, ponieważ gdyby było inaczej, więcej osób korzystałoby z pomocy lekarskiej. U osoby z podwyższonym ciśnieniem krwi mogą zwracać uwagę bóle i zawroty głowy, krwawienie z nosa lub pogorszenie tolerancji wysiłku. Zdarza się, że osoby z nadciśnieniem skarżą się na pogorszenie widzenia.

Są to bardzo niespecyficzne objawy, dlatego rzadko kiedy nasuwają podejrzenie nadciśnienia tętniczego. Zgodnie z zasadą: „lepiej zapobiegać niż leczyć” warto przynajmniej raz na kwartał dokonać u siebie pomiaru ciśnienia. Jeśli wynik cię zaniepokoi powtórz pomiar po kilku dniach. Podwyższony wynik skonsultuj z lekarzem pierwszego kontaktu. Niewielkie zwyżki ciśnienia zazwyczaj nie wymagają leczenia.

Dlaczego nadciśnienie jest takie groźne?

Nadciśnienie tętnicze wywołuje wiele niekorzystnych powikłań. Do najczęstszych zaliczamy:

chorobę niedokrwienną i zawał mięśnia sercowego,

udar mózgu,

retinopatię - uszkodzenie siatkówki oka w wyniku nadciśnienia,

- uszkodzenie siatkówki oka w wyniku nadciśnienia, przyspieszenie rozwoju zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych, tętnicach szyjnych, nerkowych, oraz w obrębie tętnic kończyn dolnych,

niewydolność nerek,

tętniaka rozwarstwiającego aorty.

Właściwe leczenie nadciśnienia tętniczego

Niestety nie ma „złotego środka”, czyli leku idealnego. Leczenie nadciśnienia tętniczego jest długotrwałe i złożone. Składa się na nie tzw. leczenie niefarmakologiczne, polegające na zmianie trybu życia (rzucenie palenia, zmiana diety, codzienna aktywność fizyczna) oraz leczenie farmakologiczne. Leczenie farmakologiczne polega na stosowaniu leków hipotensyjnych, czyli obniżających ciśnienie krwi.

