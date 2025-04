Miękkie i twarde



Podział na narkotyki miękkie i twarde jest jednym z najbardziej znanych powszechnie podziałów. Narkotyki miękkie nazywane są również lekkimi, głównie ze względu na to, że uważane są przez wiele osób za mniej groźne od innych. Narkotyki twarde są natomiast nazywane ciężkimi, a ich zażywanie uznawane jest za bardziej niebezpieczne dla człowieka niż zażywanie narkotyków miękkich. Trudno jest jednak określić jednoznacznie, które środki można zaliczyć do narkotyków miękkich, a które do twardych. Z tego względu podziałem tym posługuje się głównie młodzież i osoby, które niewiele wiedzą o środkach odurzających.

Depresanty, stymulanty i halucynogeny



Nauka nie zgadza się do końca z tym podziałem i wyznacza swój. Jednym z nich jest podział narkotyków na depresanty, stymulanty i halucynogeny. Do depresantów zaliczają się głównie opiaty. Są to substancje, które uspokajają, znieczulają i otępiają. Należą do nich m.in. heroina, morfina, fentanyl, barbiturany (pochodne kwasu barbiturowego) oraz GHB (kwas 4-hydroksybutanowy). Kolejna grupa, to stymulanty, które określa się również jako speed-y. Pobudzają człowieka umysłowo lub fizycznie, obniżają jego próg zahamowań i wywołują stan euforyczny. Do stymulantów należą m.in.: kofeina, amfetamina i kokaina. Ostatnią, trzecią grupą są halucynogeny nazywane również substancjami psychozomimetycznymi. Jak sama nazwa wskazuje wywołują one halucynacje, a także złudzenia wzrokowe i słuchowe. Wśród halucynogenów znajdują się: marihuana, grzyby halucynogenne, substancje syntetyczne (np. LSD) oraz niektóre zioła (np. piołun).

Podział narkotyków na depresanty, symulanty i halucynogeny jest tylko umowny, ponieważ niektóre z wymienionych środków mają działanie łączone.

