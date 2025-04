Wiosna – czas pylenia!

Po chłodnych i szarych dniach wreszcie zawitała wiosna. Słoneczne dni, kwitnące pierwsze drzewa i wiosenne kwiaty budzą w nas pozytywne emocje i bardzo chętnie zaczynamy wówczas spędzać czas na spacerach, boisku, jeżdżąc na rowerze. Niestety (dla alergików i astmatyków), jest to też czas, kiedy wszystko wokół zaczyna pylić.

Musimy pamiętać o tym, że wiosna budzi alergie, a kwitnące drzewa (najczęściej leszczyna), choć nastrajają nas optymistycznie, są źródłem bardzo silnie uczulających alergenów. Już w pierwszych dniach stycznia w zacisznych i nasłonecznionych miejscach zaczyna kwitnąć i pylić leszczyna (tzw. bazie), a pyłki tej rośliny utrzymują się w powietrzu ze zmiennym natężeniem w różnych rejonach Polski aż do końca marca. Zaraz po leszczynie rozpoczyna kwitnienie olcha, następnie wierzba i brzoza, grab i topola. Drzewa zwykle kończą swoje okresy pylenia w maju, ale już wtedy rozpoczyna się intensywne pylenie traw, żyta, a następnie chwastów.

Niestety szczególnie mocno osoby uczulone odczuwać będą skutki pylenia roślin w wietrzne, słoneczne, wiosenne dni, kiedy to pogoda wydaje się być wymarzona do długich spacerów, bo stężenie pyłków roślin w powietrzu jest wtedy największe.

Jak zmniejszyć objawy alergii i astmy?

„Jest kilka sposobów, aby zwiększyć prawdopodobieństwo oddychania pełna piersią na wiosnę. Należy pamiętać żeby każdy astmatyk i alergik powinien dbać o zdrową, dobrze zbilansowaną dietą, starać się regularnie stosować wysiłek fizyczny, stosować w odpowiednim czasie (późną zimą i wczesną wiosną) profilaktyczne leczenie lekami przeciwleukotrionowymi czy zmniejszającymi objawy alergii” - przypomina dr med. Teresa Marek-Szydłowska, Ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala MSWiA w Krakowie.

