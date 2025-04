Roztocze kurzu domowego to pajęczaki, które zamieszkują w każdym domu. Żywią się naskórkiem oraz martwymi cząstkami materii. Ich odnóża oraz odchody są silnym i jednym z najczęstszych alergenów. W Polsce do najczęściej spotykanych gatunków należy Dermatophagoides pteronyssinus oraz Dermatophadoides ferinae.

Z tego też powodu w testach skórnych wykonywanych u alergików często wykrywane jest uczulenie właśnie na te gatunki roztoczy. Niestety testy skórne wykonuje się dopiero od 3 roku życia. Dlatego czasem warto podjąć walkę z roztoczami w domu atopika jeszcze przed upewnieniem się czy atopowe zapalenie skóry wywołane jest przez te, a nie inne alergeny.

Gdzie znajdują się siedliska roztoczy w naszych mieszkaniach?

Roztocza zasiedlają przede wszystkim: kołdry oraz poduszki z wełny i pierza, tapicerowane meble, stare materace i sienniki, rośliny, pluszowe zabawki nie nadające się do prania, wykładziny i nielakierowane parkiety, stare książki, biblioteczki i trudne do odkurzania półki.

Jak wykurzyć roztocza z mieszkania?

Skorzystaj z następujących wskazówek:

Dbaj o czystość w mieszkaniu, odkurzaj kilka razy w tygodniu.

Usuń te przedmioty które gromadzą kurz , których nie można wyprać lub przetrzeć szmatką „na mokro”, przede wszystkim kwiaty, firany, dywany.

Regularnie wietrz mieszkanie, dbaj o odpowiednią wentylację, wilgotność i nie zbyt wysoką temperaturę w domu, a zwłaszcza w pokoju alergika (poniżej 18 stopni).

Odkurzaj i trzep materac na którym śpisz.

Używaj pościeli z włókien syntetycznych, nigdy z pierza.

Pościel w zimie wystawiaj na działanie mrozu a latem na słońce.

Dobrze jest używać specjalnych poszewek przeciwroztoczowych, które są nieprzepuszczalne dla alergenów.

Roztocze kurzu domowego to wyjątkowo trudny przeciwnik. Ale jeśli postaramy się zmniejszyć narażenie na ten alergen, możemy poprawić jakość i komfort życia osób cierpiących na atopowe zapalenie skóry, alergiczny nieżyt nosa czy astmę oskrzelową.

