Anatomia

Kobiety, będące dziewicami, po odchyleniu warg sromowych powinny zobaczyć cienką błonkę z niewielkim otworem, za którym znajduje się pochwa. W istocie jest to cienki fałd błony śluzowej położony na granicy pochwy i przedsionka pochwy zwany błoną dziewiczą. Po urodzeniu błona dziewicza stopniowo przybiera kształt kopulastej przesłony przebitej niewielkim otworem, który stanowi ujście pochwy (otwór powiększa się ok. 1mm na rok).

Zależnie od położenia otworu można wyróżnić różne kształty błony dziewiczej. Najczęściej błona dziewicza przybiera postać półksiężycowatą lub sierpowatą. Centralnie położony otwór w błonie dziewiczej nadaje jej kształt pierścieniowaty, rzadko od samego początku błona jest pokarbowana, strzępiasta przypominając stan po rozerwaniu błony dziewiczej.

Grubość i kształt błony dziewiczej są osobniczo zmienne, zależne od genów, hormonów, przebytych zakażeń.

Błona dziewicza stanowi barierę mechaniczną chroniącą dziewczynki przed chorobotwórczymi drobnoustrojami. Przez otwór w błonie dziewiczej wydostają się wszystkie wydzieliny z pochwy, łącznie z krwawieniem miesiączkowym. Czasem zamiast cienkiej błony dziewiczej rozwija się obfita tkanka łączna całkowicie blokująca ujście pochwy. W takim przypadku konieczna jest interwencja chirurgiczna.

Należy pamiętać ,że błona dziewicza nie stanowi bariery dla plemników i nie chroni przed ciążą!

Przerwanie błony dziewiczej czyli defloracja

Zazwyczaj błona dziewicza ulega przerwaniu dopiero podczas stosunku płciowego. Jednak do przerwania może dojść podczas masturbacji, urazów, stosowania źle dobranych tamponów czy uprawiania sportu. Tylko u około połowy kobiet dochodzi do krwawienia i dolegliwości bólowych podczas defloracji. Nadarcie błony zazwyczaj prowadzi do powstania kilku płatków które z czasem ulegają obkurczeniu i zanikowi – pozostają tzw. strzępki błony dziewiczej.

Błona dziewicza wyznacznikiem dziewictwa

W wielu kulturach błona dziewicza stanowi ekwiwalent dziewictwa. Szczególnie w tradycyjnych społecznościach islamskich, gdzie dziewictwo jest warunkiem małżeństwa, a jego brak może narazić kobietę na ukamienowanie. Brak błony dziewiczej nie jest idealnym kryterium, gdyż do defloracji może dojść przypadkiem. Ponadto inne formy aktywności seksualnej niż penetracja waginy pozwalają zachować nienaruszoną błonę dziewiczą. Obecnie możliwe jest chirurgiczne odtworzenie błony dziewiczej tzw. hymenoplastyka. Przeszukując Internet można natrafić na oferty sztucznej błony dziewiczej do samodzielnego montażu w cenie ok. 30$. Są to tzw. chińskie błony dziewicze - samo przyklejające się do ściany pochwy lub przylegające po napompowaniu. Trudno jednak mówić o bezpieczeństwie tego typu produktów.

