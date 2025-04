Choć święta mają być szczęśliwe i radosne, wielu z nas już na kilkanaście dni do przodu ma postrzępione nerwy. Garść trików, jak powrócić do gwiazdkowego spokoju…

Reklama

depositphotos.com

Nie zmieniaj rzeczy, których nie możesz zmienić…

Normalną koleją rzeczy święta wymagają kupowania prezentów, czasem nietrafionych, gotowanie, nie zawsze udanego, sprzątania, pisania kartek, dekorowania domu. Nie ma co narzekać na nadmiar pracy, bo co roku przecież dajesz radę i wszyscy wiemy, że warto!

Szukaj pozytywów – jeśli czujesz się przepracowana, pomyśl, że to tyle wspaniałego wysiłku fizycznego, który pozwoli ci spalić nadmiar kalorii. Z wypadków i pomyłek staraj się robić dobre żarty a nie tragedie…

– jeśli czujesz się przepracowana, pomyśl, że to tyle wspaniałego wysiłku fizycznego, który pozwoli ci spalić nadmiar kalorii. Z wypadków i pomyłek staraj się robić dobre żarty a nie tragedie… Nie wyładowuj frustracji gniewem – tym sposobem psujesz tylko nastrój świąteczny sobie i innym; jeśli czujesz że masz dość idź na krótki mroźny spacer, weź kąpiel albo utnij sobie drzemkę. Od straconego pół godziny święta nie uciekną.

– tym sposobem psujesz tylko nastrój świąteczny sobie i innym; jeśli czujesz że masz dość idź na krótki mroźny spacer, weź kąpiel albo utnij sobie drzemkę. Od straconego pół godziny święta nie uciekną. Pomagaj zmysłom – kawa cię obudzi, czekolada rozweseli a cytryna rozładuje stres. Otaczaj się większą ilością zapachów w postaci perfum, kosmetyków, świeczek, olejków i łakoci. Wszystko będzie od razu wydawać się jaśniejsze.

– kawa cię obudzi, czekolada rozweseli a cytryna rozładuje stres. Otaczaj się większą ilością zapachów w postaci perfum, kosmetyków, świeczek, olejków i łakoci. Wszystko będzie od razu wydawać się jaśniejsze. Dobrze jest wzbogacić adwentową dietę w herbatkę z melisy oraz preparat magnezowy z witaminą B6 – od razu łatwiej będzie ci radzić sobie z nerwami.

Reorganizuj to co możesz

Tradycją świąteczna jest piękna, o ile nie wymaga zbyt dużo poświęceń. Jeśli dotychczasowy sposób przygotowań do świąt co roku cię męczył, pora wprowadzić zmiany…

Reklama