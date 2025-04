Aktualnie wykonuje się trzy rodzaje testów w kierunku zakażenia koronawirusem:

test wymazowy metodą RT-PCR – wykrywa obecność materiału genetycznego koronawirusa w nosogardle,

– wykrywa obecność materiału genetycznego koronawirusa w nosogardle, test serologiczny z krwi obwodowej (pobranej ze zgięcia łokciowego) – wykrywa przeciwciała, służy głównie do oceny przebytego zakażenia,

(pobranej ze zgięcia łokciowego) – wykrywa przeciwciała, służy głównie do oceny przebytego zakażenia, test kasetkowy z krwi z palca lub krwi obwodowej (inaczej: test immunochromatycznograficzny)– wykrywa przeciwciała, służy głównie do oceny przebytego zakażenia.

Najpopularniejszym testem jest test wymazowy. Ten rodzaj badania pozwala stwierdzić aktualne zakażenie koronawirusem. Wskazaniami do jego wykonania są:

wystąpienie objawów COVID-19,

kontakt z osobą z zakażoną koronawirusem.

Test jest bezpłatny.

Jak się przygotować przed testem na koronawirusa?

Do badania należy się odpowiednio przygotować. Przed testem w kierunku koronawirusa należy zastosować się do kilku zaleceń. Na 2 godziny przed wymazem nie wolno:

spożywać posiłków,

pić,

żuć gumy,

myć zębów,

płukać jamy ustnej i nosa,

przyjmować leków: kropli, maści, aerozolów donosowych i doustnych oraz tabletek do ssania,

palić papierosów.

Przed badaniem należy również zdjąć ruchomą protezę zębową i unikać wydmuchiwania nosa.

Wybierając się do punktu wymazowego, warto zabrać ze sobą rzeczy, które mogą nam się przydać podczas dłuższego oczekiwania: płaszcz przeciwdeszczowy, parasol, książkę, telefon, odpowiednią odzież. Do wielu punktów pobrań ustawiają się długie kolejki, a na wymaz niektórzy czekają nawet kilka godzin. Aby dotrzeć na miejsce, należy skorzystać z własnego środka transportu.

Jak przebiega test na koronawirusa?



Pobranie wymazu w ramach testu na koronawirusa polega na włożeniu kilkucentymetrowego aplikatora zakończonego wacikiem do jamy między nosem a gardłem (tzw. nosogardzieli) i kilkukrotnym obróceniu go. Ta czynność trwa ok. 15 sekund. Jest to konieczne do pobrania wystarczającej ilości materiału do badania. Wymaz jest następnie wkładany do pojemnika i odsyłany do laboratorium.

Kiedy i gdzie są dostępne wyniki testu na koronawirusa?

Po wykonaniu testu wynik powinien być dostępny w ciągu 3 dni na Internetowym Koncie Pacjenta. O wyniku może również poinformować telefonicznie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Test na koronawirusa może dać wyniki pozytywny (potwierdza zakażenie, pacjent i najbliżsi powinni poddać się kwarantannie) lub negatywny (sugeruje brak zakażenia). W Internetowym Koncie Pacjenta może widnieć również wynik niediagnostyczny lub nierozstrzygający, co oznacza, że badanie powinno być powtórzone.

