Co zrobić, żeby mieć gorączkę?

– Jutro mam klasówkę i nie chcę iść do szkoły – czytamy na jednym z forów internetowych – Co zrobić, żeby szybko dostać gorączki? Tylko choroba może powstrzymać moich rodziców przed wysłaniem mnie jutro na lekcje!

Odpowiedzi są różne. Jedni radzą, żeby po prostu podgrzać termometr na kaloryferze lub w szklance z ciepłą wodą i w ten sposób oszukać rodziców, inni sugerują bardziej niebezpieczne metody: bieganie po mrozie z mokrą głową, zjedzenie surowego ziemniaka lub kontakt z przeziębioną osobą. Sposoby na to, by udawać gorączkę, a nawet, mówiąc wprost, jak się przeziębić i dostać gorączki, narażają na poważne konsekwencje zdrowotne.

Czym grozi przeziębienie?

Rady na temat tego, jak dostać gorączki, zamieszczone w internecie, mogą doprowadzić do przeziębienia lub poważniejszych infekcji. Przeziębienie jest często traktowane po macoszemu – wydaje nam się, że ból głowy, gardła czy katar zaraz miną i nie ma sensu się leczyć. To błąd. Przeziębienie to infekcja wirusowa, która obniża ogólną odporność organizmu, a do tego upośledza zdolność miejscowego zwalczania drobnoustrojów przez błonę śluzową dróg oddechowych.

Przeziębienie może wywołać powikłania zdrowotne, np.:

zapalenie gardła, krtani lub oskrzeli,

zapalenie zatok przynosowych,

zapalenie ucha środkowego,

może zaostrzać takie choroby jak astma oskrzelowa czy przewlekłe zapalenie oskrzeli,

zapalenie płuc.

Czym mogą grozić powikłania przeziębienia?

Powikłania przeziębienia mogą poważnie zagrozić naszemu zdrowiu:

Nie warto wywoływać gorączki

Sztuczne wywoływanie gorączki to wywoływanie choroby – a to nigdy nie jest dobrym pomysłem. Nawet jeśli nie wyobrażamy sobie wstania z łóżka następnego dnia i zmierzenia się z czekającym na nas problemem, niezależnie od tego, czym on jest.

Warto też pamiętać, że – zgodnie z powiedzeniem – co się odwlecze, to nie uciecze. Nikt nie zwolni nas z klasówki dożywotnio, prędzej czy później będzie trzeba ją napisać – ale wtedy może się okazać, że musimy zostać po lekcjach, napisać ją sami w pustej klasie lub… odpowiadać ustnie. Nie warto więc kombinować.

Treść artykułu pierwotnie została opublikowana 06.02.2014.

