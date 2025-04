Preparat, będący suplementem diety, ułatwia spalanie tłuszczu. To znakomite uzupełnienie wspomagające zdrową dietę. Jego sekret polega na unikalnej kompozycji 13 rozmaitych składników, takich jak: ekstrakt z brzozy, męczennicy, kopru włoskiego czy herbaty jawajskiej. Wyciągi z tych roślin - w połączeniu - działają moczopędnie, modulują metabolizm glukozy i lipidów oraz przyspieszają ruch trawienny.

Efektem stosowania Drenafast jest przede wszystkim oczyszczenie organizmu, ale także zrzucenie niepotrzebnych kilogramów oraz ujędrnienie skóry i uzyskanie efektu płaskiego brzucha.

Drenafast ma postać płynu. Jedna butelka zawiera 500 ml preparatu, który stosuje się rozpuszczając 25 ml w 1 litrze wody, popijając specyfik przez cały dzień. Jest to dawka dzienna, w ramach 20 dniowej kuracji. Koszt preparatu wynosi ok. 47 zł.

