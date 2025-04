Gdy dopada nas przeziębienie lub gorączka, leczymy się domowymi sposobami lub sięgamy po preparaty przeciwgorączkowe. Dziewięciu na dziesięciu Polaków w razie przeziębienia czy grypy sięga po dostępne bez recepty, ogólnie działające farmaceutyki. Kiedyś, dostępne na rynku preparaty, nie działały kompleksowo. Nadmiernie obciążały wątrobę i żołądek. Dziś, do wyboru mamy wiele preparatów, w dużej rozbieżności cenowej. Nowe leki, które pojawiły się na rynku zwalczają większość objawów przeziębienia i grypy, takie jak: gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle gardła, katar oraz obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Składniki czynne dostępnych na rynku, nowoczesnych środków posiadają rozpoznane właściwości farmakokinetyczne i nie ulegają kumulacji w organizmie, co zwiększa bezpieczeństwo ich stosowania.

Ostatnio na rynku pojawiły się środki, które zwalczają również kaszel. Z badań wynika, że ponad połowa Polaków deklaruje, że nigdy nie używa dostępnych bez recepty leków na katar. Przyczyną tego jest fakt, że katar występujący wraz z innymi objawami przeziębienia często jest leczony wyłącznie przy użyciu wszechstronnie działających środków na przeziębienie. Substancje zawierające środki zwalczające kaszel nie są jednak do końca bezpieczne – mogą upośledzić oczyszczanie dróg oddechowych.

Jak bezpiecznie zażywać?

Ważne, by sprawdzać czy skutkiem ubocznym zażywania jest senność i czy można po nim prowadzić pojazd. Do ubocznych skutków zażywania leków przeciw objawom przeziębienia jest bowiem właśnie senność. Nowoczesne środki przeciwbólowe wzbogacone są więc o kofeinę. Kofeina - zwiększa działanie przeciwbólowe paracetamolu, a połączenie obu tych substancji w jednym preparacie zwiększa jego skuteczność. Znosi uczucie zmęczenia umysłowego i fizycznego. Nowoczesny preparat zwalczający objawy przeziębienia i grypy- nie powinien wykazywać działania sedatywnego, tzn. nie może przeciwwskazaniem do prowadzenia samochodu podczas kuracji.

