Nie sztuką jest się odchudzić przed urlopem, żeby ładnie prezentować się w kostiumie kąpielowym na plaży. Prawdziwą sztuką – w trosce nie tylko o linię, ale także o twoje zdrowie – jest zachowanie odpowiedniej sylwetki przez cały rok. Mimo, że sezon wakacyjny mamy już za sobą warto o tym pamiętać.Dlatego z myślą o tych, którzy poważnie chcą podejść do zmiany swojej sylwetki bez "efektu jo-jo" powstał Fosanic® – suplement diety, którego głównym składnikiem jest fasolamina.

Fasolamina to naturalna substancja pochodzenia roślinnego skutecznie spowalniająca trawienie skrobi. Dzięki zawartości fasolaminy, Fosanic® obniża indeks glikemiczny spożywanych potraw bogatoskrobiowych zmniejszając tym samym ryzyko nadmiernego wzrostu stężenia glukozy we krwi. W wyniku działania preparatu nasz organizm otrzymuje mniejsze ilości glukozy, dlatego znacznie mniej węglowodanów odkłada w postaci tłuszczu. Preparat Fosanic® ogranicza także nasz apetyt, dlatego rzadziej sięgamy po przekąski między posiłkami. Fosanic® jest jedynym, wysoko oczyszczonym preparatem fasolaminy – 1 kapsułka zawiera 40 mg inhibitora. Jest to 2500 FIP (jednostki aktywności inhibitora alfa-amylazy), przy czym aktywność w innych preparatach dostępnych na polskim rynku waha się od 100 do 800 FIP.

Jesienne i zimowe dni przed nami. Nie dajmy się wpędzić w kolejną pułapkę, kiedy obudzimy się przed następnym urlopem z bilansem nadliczbowych kilogramów. Myślmy o zdrowiu i zachowaniu sylwetki o każdej porze roku, bo nawet zimowy płaszcz czy gruby sweter będzie trzeba zdjąć z nastaniem wiosny... Można podejść z głową do odchudzania. Opakowanie: 30 kapsułek, cena: ok. 19 zł