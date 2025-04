Fot. Fotolia

Pomiar ciśnienia tętniczego wydaje się bardzo łatwą czynnością. Ludzie borykający się z nadciśnieniem tętniczym wykonują go każdego dnia a wynik, jaki otrzymają ma wpływ na ich leczenie. Jednak wiele osób wykonuje tę czynność nieprawidłowo, otrzymując w efekcie wynik zafałszowany. Rzeczy, które z pozoru uważamy za mało ważne mogą mieć istotny wpływ na to, co odczytamy z ciśnieniomierza. Jakich zasad powinnyśmy się trzymać, aby wynik odczytany z aparatu był wiarygodny?

Zasady prawidłowego pomiaru ciśnienia



Bardzo ważna jest pora dnia, o której wykonujemy pomiar. Osoby z nadciśnieniem tętniczym powinny wykonywać pomiar dwa razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem. Ważne, aby codziennie wykonywać to mniej więcej o tej samej porze, wtedy wyniki będą porównywalne. Przed pomiarem nie należy pić kawy, herbaty i palić papierosów, powinniśmy także unikać dużego wysiłku fizycznego.

Częstym problemem jest wybór ręki, na której dokonujemy pomiaru. Na początku (przez kilka pierwszych dni) powinnyśmy mierzyć ciśnienie na obu rękach, a potem wykonywać go na tej, na której było ono wyższe. Kolejnych pomiarów dokonujemy zawsze na tej samej ręce. Jeśli wyniki na obu rękach różnią się znacznie (powyżej 20 mmHg dla ciśnienia skurczowego i 10 mmHg dla rozkurczowego) należy udać się do lekarza.

Przed pomiarem należy wygodnie usiąść i spokojnie odpocząć przez około 5 minut. Musimy też zdjąć wszystkie części garderoby, które uciskają rękę, na której wykonujemy pomiar. Mankiet aparatu należy umieścić 2-3 cm nad łokciem, wtedy będzie się on znajdował na wysokości serca. Następnie lekko zgiętą rękę należy umieścić na stabilnym podłożu. Potem wypełniamy mankiet powietrzem. Nie należy pompować powietrza ręką, na której dokonujemy pomiaru. Aparaty automatyczne zrobią to za nas i po prostu pokażą wynik. W przypadku tych tradycyjnych należy po napompowaniu przyłożyć stetoskop w dole łokciowym i powoli spuszczać powietrze z mankietu. Pierwszy ton oznacza ciśnienie skurczowe a ostatni rozkurczowe.

Wyniki z każdego dnia należy zapisywać w dzienniczku, powinnyśmy też uwzględnić w nim godzinę pomiaru.

Ważne jest też, aby nie rozmawiać podczas pomiaru, a także nie ruszać ręką, na której mierzymy ciśnienie, ponieważ może to wpłynąć na wynik.

Jeżeli chcemy zmierzyć ciśnienie drugi raz na tej samej ręce, trzeba odczekać 5-10 minut.

Co wpływa na wartość ciśnienia tętniczego?



Wiele czynników może mieć wpływ na nasze ciśnienie są to np.:

stres

gorączka

wysiłek fizyczny

alkohol

palenie tytoniu

obfite posiłki

ciśnienie atmosferyczne

Niektóre z tych czynników możemy wyeliminować, np. nie powinniśmy stosować używek przez pewien czas przed pomiarem (około pół godziny) czy nie mierzyć ciśnienia po posiłku. Na niektóre czynniki zaburzające pomiar ciśnienia nie mamy wpływu.