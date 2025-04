Gdy chodzi o zdrowie naszych dzieci często czujemy się zagubieni i bezradni. Z jednej strony błagalny wzrok córki lub syna w sklepie ze słodyczami, z drugiej zdrowy rozsądek i wiedza na temat witamin i minerałów koniecznych do prawidłowego rozwoju młodego organizmu. Jak poradzić sobie z dostarczeniem odpowiednich składników diety naszemu dziecku bez narażania się na ciągłą walkę przy stole?

Wielu z nas jest przerażonych – jedyne co sprawia przyjemność naszym pociechom to chipsy, słodycze, wysokosłodzone napoje. Na widok owoców, warzyw krzywią się i uciekają z krzykiem. A przecież brak witamin i minerałów ma negatywny wpływ na prawidłowy rozwój naszego dziecka. Tylko jak im to wytłumaczyć, kiedy nie za bardzo chcą o tym słuchać…? Cóż, inicjatywa leży po naszej stronie.

Firma Ferrosan przygotowała nową propozycję suplementów witaminowo-mineralnych z myślą specjalnie o dzieciach – MIX z rodziny Multi-tabs - o czterech różnych smakach: coli i limonki, truskawki i maliny, jabłka czy owoców leśnych! Te pyszne i uwielbiane przez maluchów smaki na pewno ułatwią nam przekonać dzieci do brania suplementów. W dodatku występują w atrakcyjnym, kolorowym opakowaniu! A co najważniejsze - 1 tabletka zawiera wszystkie niezbędne witaminy i minerały dla dzieci powyżej 3 roku życia. Dlaczego więc nie zaproponować dzieciom pysznej pastylki o smaku coli i limonki, bogatej w zestaw witamin i minerałów?

MIX z rodziny Multi-tabs dostępny jest w postaci tabletek do ssania. Zawarta w tabletkach unikalna kombinacja 8 witamin oraz 9 makro- i mikroelementów odpowiednio dobranych do wieku wspiera prawidłowy rozwój organizmu dziecka. Produkt dostępny jest w czterech wariantach smakowych: truskawkowo-malinowy, cola-limonka, jabłkowy, owoce leśne. Produkt rekomendowany dla dzieci powyżej trzeciego roku życia. W opakowaniu znajduje się 15 tabletek, cena za opakowanie to ok. 9,50 zł.

