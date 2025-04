Nurofen Forte Express trafia w ból 2 x szybciej niż standardowy Nurofen w tabletkach. Migrenowe bóle głowy, silne bóle zębów czy bóle menstruacyjne pojawiają się przeważnie wtedy, kiedy mamy ciężki dzień i brakuje nam czasu na odpoczynek czy natychmiastową wizytę u stomatologa. W takiej sytuacji najważniejsze jest aby natychmiast pozbyć się bólu i wrócić do wykonywania swoich codziennych zadań.

Badania wykazują, że od swojego leku przeciwbólowego oczekujemy skuteczności i przede wszystkim natychmiastowego działania. Przeważnie, kiedy dosięga nas ból, jesteśmy w pracy, szkole lub zajmujemy się dzieckiem, dlatego nie mamy czasu na oczekiwanie aż lek zacznie działać.

Żyjemy szybko, jesteśmy aktywni, mamy wiele zadań do wykonania i spraw do załatwienia, nie mamy chwili do stracenia. Od leku przeciwbólowego oczekujemy natychmiastowych rezultatów.

Nurofen Forte Express dostępny tylko w aptece:

- opakowanie 12 tabletek, cena ok. 12 PLN

- opakowanie 24 tabletek, cena ok. 22 PLN

- opakowanie 48 tabletek, cena ok. 40 PLN.

Reklama