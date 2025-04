Z powodu swojego wybiórczego działania przeciwciała monoklonalne stanowią ważny cel prac naukowców. Dzięki nim powstają nowoczesne leki, które atakują wrogie cząsteczki, w tym wirusa odpowiedzialnego za COVID-19.

Przeciwciała są cząsteczkami białek wytwarzanymi przez układ odpornościowy do walki z patogenami, takimi jak wirus, bakteria czy komórka nowotworowa.

Przeciwciała monoklonalne to stworzona w laboratorium grupa przeciwciał otrzymywana z klonu limfocytów B. Mają one szerokie zastosowanie: w onkologii, transplantologii, kardiologii i dermatologii oraz leczeniu infekcji. Preparaty będące przeciwciałami monoklonalnymi łatwo rozpoznać po tym, że ich nazwy zawsze kończą się na "mab".

Aktualnie przeciwko koronawirusowi testowane są różne przeciwciała, a niektóre z nich zostały dopuszczone do użytku. Europejska Agencja Leków wydała zgodę na stosowanie w leczeniu COVID-19 dwóch kombinacji przeciwciał monoklonalnych:

Bamlaniwimab może być również stosowany w terapii tylko z użyciem tego leku, czyli monoterapii.

Działanie przeciwciał monoklonalnych polega na naśladowaniu lub wzmacnianiu naturalnej odpowiedzi immunologicznej organizmu. Lek dociera do wypustek SARS-CoV-2 i blokuje możliwość wyniknięcia wirusa do komórek gospodarza.

Skuteczność przeciwciał monoklonalnych jest oceniana jako wysoka. Ich działanie ma przede wszystkim zapobiegać powikłaniom i konieczności pobytu w szpitalu. Jak podaje naukowe czasopismo "Nature", w jednym z badań wykazano, że koktajl dwóch przeciwciał - bamlaniwimabu i etesewimabu, zmniejszył ryzyko hospitalizacji i śmierci z powodu koronawirusa o 87%.

Przeciwciała monoklonalne są zalecane w leczeniu łagodnych i średnio nasilonych infekcji COVID-19 u osób z grup zagrożonych ciężkim przebiegiem choroby, czyli w przypadku:

Niestety leczenie COVID-19 z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych ma swoje ograniczenia. Przede wszystkim jest kosztowne. Poza tym leki powinny być podawane we wlewie dożylnym w szpitalu lub ambulatorium, a przy obciążeniu służby zdrowia, stanowi to kolejną barierę.