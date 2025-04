Reumpapai to niezwykły środek wspomagający terapię i leczenie schorzeń reumatycznych. Powstał dzięki połączeniu tradycyjnych dalekowschodnich receptur z nowoczesnością na miarę XXI wieku. Podstawowymi komponentami leku są wyciągi z egzotycznych roślin – owocu retrofracti, korzenia lukrecji oraz kory cynamonowej. Połączenie tych trzech składników w jednej kapsułce sprawiło, że Reumpapai działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i przeciwbólowo. Ceny to odpowiednio ok. 3 zł (za pojedynczy blister – 10 kapsułek) i ok. 40 zł (za całe pudełko – 12 blistrów).

