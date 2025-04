Spis treści:

Reklama

Zakażenie koronawirusem można podejrzewać przede wszystkim wtedy, gdy wystąpił bliski kontakt z osobą zakażoną. A także wtedy, gdy pojawiają się typowe objawy koronawirusa (szczególnie, jeśli wcześniej w naszym otoczeniu przebywała osoba z SARS CoV-2).

Główne objawy koronawirusa to:

Czytaj też: objawy koronawirusa dzień po dniu.

Inne objawy COVID-19:

Przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem, należy przede wszystkim poddać się domowej izolacji i obserwować swoje symptomy. Za pośrednictwem teleporady warto skontaktować się z lekarzem rodzinnym, który może (ale nie musi) zlecić test na koronawirusa (więcej: jakie są testy na koronawirusa?).

Jeżeli jest podejrzenie zakażenia koronawirusem i występują ciężkie objawy (duszność, problemy z oddychaniem, zaburzenia świadomości), trzeba zadzwonić po karetkę pogotowia pod numer 112 lub 999. Należy poinformować o możliwym zakażeniu.

Jeżeli nie występują objawy, ale doszło do kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, trzeba powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną.

Więcej informacji przy podejrzeniu koronawirusa można uzyskać dzwoniąc na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia pod numer 800 190 590 lub na infolinię sanepidu pod numer 22 25 00 115.

Warto wiedzieć, że naukowcy wyróżnili 6 rodzajów COVID-19 i każdy z nich może inaczej przebiegać. Więcej szczegółów tutaj: Sześć rodzajów koronawirusa – jakie są typowe objawy?

O wyniku testu na koronawirusa oraz o tym, czy zostaliśmy skierowani na domową kwarantannę, dowiemy się z Internetowego Konta Pacjenta (pacjent.gov.pl). Osoby izolowane w szpitalach, nie mają takiej informacji na stronie. W przypadku potwierdzonego zakażenia, kwarantanną objęte są również osoby z bliskiego otoczenia, w tym inni domownicy. O nałożeniu kwarantanny decyduje inspekcja sanitarna.

Gdy test na koronawirusa jest dodatni, należy:

poddać się izolacji ,

, ograniczyć kontakt z innymi domownikami (np. przeznaczyć oddzielny pokój dla osoby z objawami koronawirusa),

z innymi domownikami (np. przeznaczyć oddzielny pokój dla osoby z objawami koronawirusa), przestrzegać zasad higieny osobistej : regularnie myć ręce, zmieniać pościel i piżamę co 2 dni, śmieci wyrzucać do oddzielnego kosza, trzymać przybory toaletowe w innym miejscu niż pozostali domownicy,

: regularnie myć ręce, zmieniać pościel i piżamę co 2 dni, śmieci wyrzucać do oddzielnego kosza, trzymać przybory toaletowe w innym miejscu niż pozostali domownicy, stosować maseczkę podczas kontaktu z innymi osobami,

podczas kontaktu z innymi osobami, przestrzegać zasad higieny pomieszczeń : dezynfekować powierzchnie, których używają inni, wietrzyć,

: dezynfekować powierzchnie, których używają inni, wietrzyć, obserwować objawy , a w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem przez teleporadę,

, a w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem przez teleporadę, podczas kwarantanny między 8. a 10. dniem należy skontaktować się z lekarzem, który zdecyduje o czasie trwania izolacji domowej.

Osoby objęte kwarantanną, które nie mają pomocy bliskich, powinny skorzystać ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej. Należy zadzwonić do najbliższej placówki. Urząd powinien udzielić pomocy w zakresie dostarczenia zakupów oraz ciepłego posiłku. Dotyczy to zwłaszcza samotnych, starszych osób, a także niepełnosprawnych, które nie mają wsparcia najbliższego otoczenia. Można też skontaktować się z policjantem, który powinien przekazać informację do ośrodka pomocy społecznej.

Kwarantanna (izolacja domowa) trwa przeważnie 10 dni. W przypadku osób z dodatnim testem na koronawirusa bez objawów choroby, koniec izolacji następuje po 10 dniach od uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu w kierunku SARS CoV-2. Osoby z zakażeniem objawowym mogą zakończyć izolację po 3 dniach od ustąpienia gorączki, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od początku objawów.

W niektórych przypadkach podejmowana jest przez lekarza decyzja o przedłużeniu kwarantanny (np. u osób ze słabą odpornością) lub jej skróceniu.

Kwarantanna po przyjeździe do kraju trwa 10 dni od dnia następnego od przyjazdu. Jeżeli powodem kwarantanny jest kontakt z zakażonym, odosobnienie trwa 10 dni od dnia następującego po ostatniej styczności ze źródłem zakażenia koronawirusem.

Kwarantannie poddawane są osoby, które:

przekroczyły granicę z UE,

miały kontakt z zakażonym, chorym lub osobą z podejrzeniem koronawirusa,

mają objawy, wskazujące na zakażenie koronawirusem,

mieszkają razem z osobą objętą kwarantanną.

Możliwe jest skrócenie czasu trwania kwarantanny do 7 dni. Jednak decyzję o tym podejmuje inspektorat sanitarny tylko w uzasadnionych przypadkach. Jakich? Należy uzyskać dwukrotnie ujemny wynik testu na koronawirusa z próbek pobranych w odstępie przynajmniej 24 godzin.

Źródła:

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, www.gov.pl

Serwis Ministerstwa Zdrowia i NFZ, pacjent.gov.pl

Reklama

Więcej na temat koronawirusa: Katar a koronawirus – najważniejsze informacjeKoronawirus objawy skórne – wysypka, pokrzywka, palce covidoweBól głowy a koronawirus. Kiedy ten objaw oznacza COVID-19?Koronawirus a grypa – jak odróżnić objawy?Koronawirus a biegunka – ważny objaw, którego nie powinniśmy lekceważyćKoronawirus a ciąża. Najważniejsze fakty o COVID-19 w ciążyOpryszczka i koronawirus. Czy COVID-19 może wywołać opryszczkę?