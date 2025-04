Jak prawidłowo zakładać okulary?

Znajomość kilku podstawowych zasad dbania o okulary pozwoli na przedłużenie okresu ich użytkowania. Niezmiernie istotny jest sposób zakładania i zdejmowania okularów. Prawidłowo należy zawsze wykonywać te czynności oburącz. Większość ludzi nie zwraca na to uwagi, a ma to wpływ na uniknięcie deformacji oprawy oraz powstawania naprężeń w soczewkach okularowych. To z kolei prowadzi do tak często występującego wypadania śrubek z oprawek oraz trwałego poluzowania się jednego z zauszników.

Należy także pamiętać, aby nie wystawiać oprawek okularowych, szczególnie tych z tworzyw sztucznych, na działanie wysokiej temperatury (np. zostawiając je w upalny dzień w samochodzie), gdyż może spowodować to ich trwałe odkształcenie.

Bezpieczne przechowywanie

Kiedy zdejmujemy okulary, najlepiej włożyć je do twardego etui, które stanowi doskonałą ochronę przed przypadkowymi uszkodzeniem czy zgnieceniem. W przypadku braku etui trzeba je prawidłowo odłożyć. Należy unikać kładzenia okularów bezpośrednio szkłami w dół na twardych i szorstkich podłożach, gdyż może to prowadzić do pojawienia się zarysowań. Prawidłowo odłożone okulary powinny być skierowane wygiętymi końcówkami zauszników do góry.

Jak czyścić okulary?

Okulary należy czyścić specjalnymi płynami przeznaczonym do pielęgnacji soczewek okularowych oraz za pomocą mikrofazy (ściereczka wykonana z włókien poliestru idealna do czyszczenia na sucho lub mokro powierzchni wrażliwych na zarysowania lub z powłokami uszlachetniającymi np. powłoką antyrefleksyjną – AR).

Obecnie na rynku dostępne są specjalne płyny do czyszczenia różnego rodzaju szkieł okularowych. Wyróżnia się m.in. płyny dedykowane do szkieł z AR, dodatkowo chroniące przed zaparowywaniem oraz do dezynfekcji szkieł i opraw. W przypadkach bardzo mocnego zabrudzenia okularów dopuszcza się mycie ich w ciepłej wodzie z użyciem łagodnych detergentów np. płynu do mycia naczyń. W ten sposób można usunąć z ich powierzchni brud i tłuszcz. Należy unikać wycierania soczewek okularowych papierowymi ręcznikami czy chusteczkami, gdyż zawierają one drobiny, które mogą porysować szkła.

Ważnym elementem pielęgnacji okularów jest prawidłowe postępowanie w przypadku ich uszkodzenia. Nie należy ich dalej używać ani samodzielnie naprawiać, ponieważ zastosowanie niewłaściwych materiałów może utrudnić lub wręcz uniemożliwić profesjonalną naprawę.

