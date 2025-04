Prawidłowe widzenie

W zdrowym oku promienie świetlne są załamywane przez soczewkę i rogówkę. Załamywanie się fali nazywamy inaczej refrakcją – a wady wzroku określa się fachowo wadami refrakcji. W pewnym uproszczeniu, po przejściu przez część załamującą, promienie padają na siatkówkę. W błonie siatkówki znajdują się natomiast wyspecjalizowane komórki – czopki i pręciki, które odbierają bodźce wzrokowe. Czopki odpowiadają za widzenie barwne a pręciki za ogólny zarys przedmiotów.

Zobacz też: Na czym polega krótkowzroczność?

Gdy światło pada na grupy tych komórek powstaje impuls elektryczny, który przekazywany jest dalej przez nerw wzrokowy do kory mózgu odpowiedzialnej za wzrok. Ta wyspecjalizowana część mózgu zlokalizowana jest w płacie potylicznym – dlatego też, gdy ktoś uderzy się w tył głowy widzi przed sobą „gwiazdy”.

Reklama

Kiedy widzimy niewyraźnie?

Wady refrakcji powodują nieostre widzenie z tego powodu, że światło zamiast skupiać się w jednym punkcie siatkówki skupia się przed nią (u krótkowidzów), za nią (u dalekowidzów) lub nie w jednym punkcie (astygmatyzm).

Reklama

Czym może to być spowodowane? Krótko lub dalekowidztwo ma miejsce w dwóch sytuacjach: gdy gałka oczna ma nieprawidłowy kształt lub gdy aparat optyczny oka (czyli soczewka i rogówka) nieprawidłowo załamują światło.

Polecamy: Jaki wpływ ma starzenie się na oczy?

Dlaczego krótkowzroczność objawia się u osób w wieku dojrzewania? Jest to spowodowane tym, że gałka oczna podlega wtedy szybkiemu wzrostowi i często jest zbyt długa w stosunku do normy. Powoduje to, że promienie świetlne skupiają się przed siatkówką i potrzebne są szkła rozpraszające.

Innym problemem jest dalekowidztwo u osób starszych. Ma to związek ze spadkiem zdolności do załamywania światła przez aparat optyczny. Nie należy tego mylić z tzw. starczowzrocznością, która sprawia, że osoby starsze mają trudność przy patrzeniu na przedmioty tylko z bliskiej odległości.