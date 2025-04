Na czym polega starczowzroczność?

Starczowzroczność polega na zaburzeniu mechanizmów akomodacji oka u osób po 40 roku życia. Akomodacja oka to nic innego jak dopasowywanie się kształtu soczewki w zależności od tego czy patrzymy na przedmioty znajdujące się blisko nas czy też w dal. Skurcz specjalnej struktury - mięśnia rzęskowego powoduje uwypuklenie się tego narządu dzięki czemu widzimy ostro przedmioty znajdujące się "przed nosem". Gdy natomiast patrzymy w dal, mięsień ten jest rozluźniony.

Z wiekiem elastyczność gałki ocznej maleje i mechanizm akomodacji staje się niewydolny. Oznacza to, że nawet osoba z dotychczas zdrowymi oczami zaczyna mieć trudności przy oglądaniu przedmiotów z bliskiej odległości - zupełnie tak, jakby cierpiała na dalekowzroczność.

Czy starczowzroczność i dalekowzroczność to to samo?

Nie, to dwie zupełnie inne patologie, chociaż istnieje też tzw. dalekowzroczność starcza. Starczowzroczność dotyka akomodacji oka i jego zdolności do widzenia z bliskiej odległości, dalekowzroczność natomiast wynika z zbyt krótkiej gałki ocznej lub zbyt niskich zdolności skupiających oka.

Warto wiedzieć, że starczowzroczność może towarzyszyć zarówno dalekowzroczności (wtedy nasila jej objawy) jak i krótkowzroczności. W tym drugim przypadku pacjent nierzadko potrzebuje dwóch par okularów - do dali i do bliży.

Jakie są metody korekcji tej wady wzroku?

Najczęściej stosowane są okulary do czytania. W niektórych przypadkach - gdy pacjent ma jeszcze inne wady wzroku, stosuje się tzw. okulary progresywne lub dwuogniskowe. Cechują się one tym, że część ich powierzchni służy do patrzenia w dal a część do bliży - różnią się one zdolnością skupiającą. W leczeniu starczowzroczności stosuje się też soczewki kontaktowe.

